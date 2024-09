Negen kunstdingen om op een wolkje mee weg te zweven dit weekend

Het Stedelijk noemt Van der Elsken “een van de grootste Nederlandse fotografen van de twintigste eeuw.” De fotograaf staat bekend om zijn straatfotografie, en in de decennia dat hij aan het werk was heeft hij dan ook een goed portie van het Nederlandse straatbeeld op de gevoelige plaat gelegd. Nu, soms wel zo’n 45 jaar later, zijn deze beelden goud waard. Dezelfde ontspannen sfeer lijk je namelijk niet echt meer te vinden in 2017 (of klink ik nu écht als een ouwe lul??). Stedelijk toont een overzicht van zijn werk.

Waar: Stedelijk, Amsterdam

Wanneer: Vanaf vandaag t/m 21 mei

Jan Robert Leegte, Mountains and Drop Shadow, Via

Leegte maakt een soort ongrijpbare internetkunst, waarbij het – net als bij andere internetkunst – nog maar de vraag is wie de auteur is. Zo maakte hij bijvoorbeeld kunst van stockfoto’s van bergen (hierboven), door er een klein verloopje overheen te zetten. Het laat je meteen anders naar het beeld kijken. Op andere momenten voelt hij zich geroepen om een enorme Google-Earth-kubus te bouwen. Volg je ‘m nog?

Waar: Upstream Gallery, Amsterdam

Wanneer: Vanaf vandaag t/m 11 maart

Sarah Maple, LOLLYPOP LOLLYPOP (2011). Via

Maple is, zoals ze dat in de kunstwereld zo mooi kunnen zeggen, een enfant terrible. Ze maakt controversiële kunst, die de ene na de andere reactie losmaakt. In haar nog niet zo lange carrière kreeg ze een shitload aan haat over zich heen, en je hoeft niet lang naar haar kunst te kijken om te begrijpen waarom. Bij de KochxBosch Gallery heb je nu de kans om haar live aan het werk te zien, terwijl ze aan nieuwe kunst werkt.

Waar: KochxBosch Gallery, Amsterdam

Wanneer: Sinds afgelopen woensdag t/m 15 februari

Diet Wiegman, Dutch Landscape (1987)

Wiegman maakt hoopjes materiaal. Op het eerste gezicht snap je er niks van, maar zodra het donker wordt, en Wiegman zelf doet het licht aan, vallen de puzzelstukjes op hun plek. Bovenstaande foto, en vele andere soorten ‘schaduwsculpturen’, zijn het resultaat. Dat de kunst zelf misschien niet extreem briljant of wat dan ook is, maakt niet uit. De schaduwen zijn al magisch genoeg. We spraken Wiegman al eerder, trouwens.

Waar: Stedelijk Museum Schiedam

Wanneer: Sinds vandaag t/m 26 maart

Een foto die is geplaatst door De Beeldunie (@beeldunie) op 12 Okt 2016 om 3:13 PDT

Museum Hilversum gaat na een lange renovatie weer open en vanaf morgen vind je er dan ook twee nieuwe exposities. Een over het werk van de recent omgekomen fotojournalist Jeroen Oerlemans, die bekend staat om zijn werk in het Midden-Oosten, en de ander over de genomineerden van de Zilveren Camera, Nederlands belangrijkste fotojournalistieke prijs.

Waar: Museum Hilversum

Wanneer: Vanaf morgen t/m 12 maart

Een foto die is geplaatst door Studio Seine (@studio_seine) op 25 Jan 2017 om 9:53 PST

Dit is een persoonlijke favoriet. Eerst denk je; hallo? Waar gaat dit heen? Maar nu blijkt dat precies de emotie van de expo: twijfel. Volgens de organisatoren is onze samenleving namelijk tegenwoordig steeds meer een soort enorme rekenkamer aan het worden, waarin voor alles wordt bekeken hoe succesvol het zal zijn. Twijfel past hier niet in, en ook de kunst lijdt daaronder. ??? gaat hier tegenin en presenteert twijfelende kunst.

Waar: Studio Seine, Rotterdam

Wanneer: Vanaf morgen t/m 18 februari

Beeld: Cadance. Via

Cadance is een meerdaags dansfestival met optredens, workshops, lezingen, en dansfilms. Daarnaast heb je ook nog ‘open studio’s’, waarbij je mee kan kijken bij het creatieve maakproces van dansers. Kortom, véél dans dus. Ga erheen als je fan bent. Ga niet als dat zeer zeker niet het geval is. Maar dan had je hier waarschijnlijk toch overheen gescand, want zo zijn jullie. Ik ken jullie soort.

Waar: Korzo, Den Haag

Wanneer: Nog t/m 12 februari

Heaven, Hell & Earth is een drietal kunstwerken geïnspireerd op Jheronimus Bosch’ beroemdste werk. Ik wil verder niet de moeite doen het allemaal uit te leggen; de trailer hierboven spreekt voor zich.

Waar: Stedelijk Museum ’s Hertogenbosch

Wanneer: Nog t/m morgen

Beeld: Patricia van de Kamp, via

De nacht is zoiets waar je – ga ik van uit – normaal gesproken weinig aandacht aan besteedt. Slapen, tja dat doe je gewoon. Nacht Wacht wil daar verandering in brengen met kunst over de nacht. Of zoals de website het zelf nog het beste omschrijft: “De nacht werpt een duister licht op de dingen om ons heen, op de kopjes in de keuken, de schaduw op de muur en het monster onder ons bed. De nacht wacht… totdat de morgen komt.” Prachtig toch.

Waar: Kunstliefde, Utrecht

Wanneer: Sinds vandaag t/m 5 maart