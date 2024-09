Achter de coulissen op Rewire Festival

Het leuke van fotograaf zijn op festivals is dat je een speciaal pasje krijgt. Een pasje waarmee je op plekken kunt komen waar jij als normale sterveling niets te zoeken hebt. Een plek waar magische verhalen over bestaan. Ze noemen die plek ‘de backstage’. Daar waar alle beroemdheden lekker een glaasje drinken en nog eens controleren of er echt geen blauwe exemplaren te vinden zijn in hun grote bak m&m’s. Waar het er in verhalen soms ruig aan toe kan gaan, maar in werkelijkheid vooral mensen verveeld door hun tijdlijn scrollen in afwachting van optredens. Waar gelachen wordt en gehuild, waar vriendschappen ontstaan en je soms ineens een fotograaf voor je neus hebt met een vintage polaroidcamera. Kortom: de backstage is, ook op Rewire Festival, een plek waar ruimte is voor alle emoties die de mens eigen is, en dat is prachtig te zien in deze serie. Laten we het erop houden dat niet iedereen kijkt alsof-ie net de loterij heeft gewonnen. Dat is ook niet gek: het was laat, de mensen waren moe en zie ik daar godverdomme nou toch een blauwe m&m?

Gaika

Swans

Swans

Swans

Lorenzo Senni

Aurora Halal

SHXCXCHCXSH

Gaika

Swans

Torus

Wolf Eyes