Behind the scenes bij de nieuwe videoclip van Angèle

Het lijkt erop dat onze nationale heldin Angèle het internet nog een keer gaat breken. Haar nieuwe nummer, getiteld ‘La thune’, blijft net als zijn voorgangers harder plakken dan de onderbroek van een veertienjarige jongen. Daar valt niets tegen te beginnen. Of je het nu wil of niet: het is moeilijk om Angèle niet sympa te vinden.



De videoclip, die geregisseerd werd door Aube Perrie, kun je indien hij nog niet op al je sociale media is verschenen hieronder bekijken. Maar we vinden dat je eerst ook eens naar de exclusieve foto’s moet kijken die Angèles manager Sylvie Farr heeft genomen tijdens de opnames in de buurt van Nice. Wij zijn alvast fan van de olifantenpijpen, de cabrio en de vingers op de lens.