Achter de schermen bij de nieuwe kookshow van Martha Stewart en Snoop Dogg

Tijdens de politieke apocalyps van vorige week gebeurde er ook iets anders van grote proporties: het kookprogramma ‘Martha and Snoop’s Potluck Dinner Party’ ging in première, met Snoop Dogg en Martha Stewart als tv-koks. De bedenker van de serie, SellyAnn Salsano, hoopt dat deze show de mensen in Amerika weer wat dichter bij elkaar brengt.

SellyAnn Salsano heeft al veel verschillende succesvolle programma’s geproduceerd, zoals Jersey Shore, de realityshow Mother/Daughter Experiment en de talkshow The Real. Maar toen Salsano ging lunchen met haar baas Chris McCarthy, van VH1, en hij haar vroeg van wat voor programma ze droomde, gooide ze het over een heel andere boeg. “Wat dacht je van een celebrity-kookshow, gecombineerd met hiphop?” zei Salsano. “Eten is voor iedereen zo ontzettend belangrijk, waar je ook vandaan komt.”

McCarty ging meteen akkoord. Hij gaf Salsano de tijd om haar droom te verwezenlijken en Martha and Snoop’s Potluck Dinner Party is het resultaat. Het programma bestaat uit de koningin der huisvrouwen Martha Stewart en rapkoning Snoop Dogg, die samen een aantal maaltijden bereiden. De gastenlijst bestaat uit Seth Rogen, Wiz Khalifa, Ice Cube, Rick Ross, Ashley Graham, 50 Cent, Bella Thorne, Kathy Griffin, Fat Joe, DJ Khaled en Keke Palmer. De show met het merkwaardige duo ging vorige week in première, precies op het moment dat Amerika verdeelder was dan ooit – de ene helft verschrikkelijk blij en de ander in diepe shock over de uitslag van de verkiezingen. Salsano hoopt dat het programma de Amerikanen leert hoe ze van hun buren kunnen houden, ongeacht waar ze vandaan komen.

Videos by VICE

“Als je nagaat wat er allemaal in de wereld gebeurt op dit moment, dan is [Martha and Snoop’s Potluck Dinner Party] een manier om te laten zien hoe de mensen in dit land met elkaar zouden moeten omgaan,” vertelt Salsano. “Laten we van elkaar houden hoe we zijn, dat in elkaar waarderen en het vooral leuk hebben samen.”

Stewart and Snoop namen het programma op voor een live-publiek en kookten in een grote keuken, zodat iedereen uit het publiek mee kon eten. In de aflevering met het thema Main, de meest Noordoostelijke staat van de VS, leerde Stewart aan Snoop hoe de klassieke schaaldierenschotel clam bake met kreeft wordt gemaakt. In de uitzending met het thema ‘varken’ bereidde Martha een heel varken, terwijl Snoop zich ontfermde over de ribs, en op pizza-avond bakte ze een pizza met truffel en spinazie. Snoops antwoord: “I’m keeping it real, ik maak een pizza pepperoni.” Het idee van een potluck-etentje is dat iedere gast iets te eten meebrengt, maar in het programma gebeurt dat niet. Maar Seth Rogen nam het serieus bracht een brandblusser mee.

Zowel Steward en Snoop zien de show als een welkome samenwerking, vertelt Salsano. “Als ik iets aan Martha vroeg, zei zij: ‘Prima, maar wil Snoop het ook?’, en andersom gebeurde dat ook. Snoop vroeg altijd: ‘Wat vindt Martha ervan?’. Ze bewonderen elkaar enorm, dat is echt te gek.”

Zowel de producent als de sterren konden niet precies voorspellen wat er precies zou gebeuren in alle shows. “De manager [van DJ Khaled] smste me en zei dat Khaled de dag erop zou komen,” herinnert Salsano zich. “Dus dan zei ik tegen ze: morgen kom DJ Khaled eten.”

Salsano gelooft dat het succes van het kookprogramma niet van het eten afhangt, maar van de kijkers die zullen inzien dat twee tegenpolen iets van elkaar kunnen leren en het verrassend goed met elkaar kunnen vinden. “Martha Stewart leert Wiz Khalifa om te koken,” vertelt ze. “Ik durf te zeggen dat Martha net zoveel van Snoop heeft geleerd als Snoop van Martha. Ze probeerden allebei nieuwe dingen uit – ze zijn echt een schitterend koppel samen. Ze respecteren elkaar, bewonderen elkaar en leren van elkaar op een manier die ik nog nooit in mijn leven heb gezien. Het gaf ontzettend veel energie om daar bij te zijn.”

Hopelijk zorgt kijken naar de connectie tussen Stewart en Snoop ervoor dat mensen elkaar weer een beetje aardig gaan vinden in het verdeelde Amerika.

“Op papier verwacht je nooit dat deze twee mensen vrienden kunnen zijn,” vertelt Salsano. “Kijkers zouden, nadat ze deze show hebben gezien, anders naar de mensen om hen heen moeten kijken en iedereen een kans moeten geven.”

–

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.