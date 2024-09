Achter de schermen bij een schoonheidswedstrijd voor alpaca’s

De aanhangwagens zijn ingeladen, de teennagels geknipt en de vachten geschoren. Ieder jaar komen liefhebbers en fokkers van Alpaca’s uit heel Nieuw-Zeeland samen bij de beroemde Animals and Produce-show in Rotorua, op het Noordereiland. Allemaal hebben ze maar één doel voor ogen: het winnen van de eerste prijs, een zeldzaam rood lintje. Dit zou namelijk het harde bewijs zijn dat hun alpaca de beste alpaca is.

We gingen mee om de spannende dag vast te leggen.

All photos by Cinzia Jonathan

Diana Marks (hierboven) is al sinds 2004 jurylid bij alpaca-shows. Ze heeft zelf 200 alpaca’s en is dol op het kalmerende effect dat ze hebben. “Ze kunnen je goed op je gemak stellen,” legt Marks uit.

De Huacaya, die op de foto hierboven te zien is, is het populairste ras. Negentig procent van de alpaca’s in het land behoren tot dit ras. Ze hebben een zachte, bolle muts van wol op hun kop. Die wordt samen met hun teennagels bijgeknipt voor de show begint.

Sue Richards, die hierboven met de tien maanden oude Pamukkale op de foto staat, is de winnaar van de Supreme Champion Suri-prijs. Sue maakt al twintig jaar onderdeel uit van de Alpaca-gemeenschap en benadrukt dat al de alpaca’s op haar boerderij overlijden aan ouderdom. “Er is steeds meer vraag naar het vlees van alpaca’s,” zegt ze. “Maar daar doen wij hier niet aan.”

Denise Taplin (hierboven) begon met vier alpaca’s; nu heeft ze er 42. Ze is verpleger en ook haar man heeft een drukke, veeleisende baan. Die banen ondersteunen hen in “het onderhoud van hun alpaca-gewoonte.”

Denise schreef de twaalf maanden oude Summer in voor de competitie, wiens zenuwen al snel de overhand hadden. “Ze werd op een gegeven moment nogal onrustig, dus ik kietelde haar een beetje en toen werd ze weer kalm.”

Brenda Gainsford, op de foto hierboven, heeft sinds 2006 alpaca’s; nu verkoopt ze haar vruchtbare vrouwtjes voor 5,000 tot 10,000 dollar per stuk.

“We laten ze twee weken na hun geboorte paren,” vertelt ze. “Het mannetje maakt een zogenaamde ‘orgle.’ Dat is een gek geluid wat ze maken, waardoor de vrouwtjes spontaan gaan ovuleren. Doet het mannetje dit niet, dan gebeurt er ook niets.”

Vrouwelijke alpaca’s zijn charmant en kalm – totdat ze zwanger worden. Dan gaan ze spugen naar iedereen die het in z’n hoofd haalt om iets te dichtbij te komen. Dat is een bende.

