Schoonmaakster Henny sopt elke dag de kamertjes van de prostituees schoon

In deel één van onze zesdelige serie over de Wallen volgen we schoonmaakster Henny. Elke dag rond vijf uur ’s ochtends, als de prostituees en de meeste dronken toeristen naar huis zijn, begint haar werkdag. Met een emmertje sop, moppen en doekjes maakt ze al bijna twintig jaar de peeskamers schoon. Henny kent vrijwel iedereen in de buurt, en heeft de buurt wel zien veranderen, maar vindt het er nog altijd reuzegezellig.

De Wallen zijn een plek met een berucht imago en waar een hoop vooroordelen over zijn. In onze serie Achter de Wallen volgen we de mensen die dagelijks in deze buurt werken, om vanuit hun perspectief te zien wat voor wijk dit nu is. Geen pooiers, drugsdealers en junks – maar schoonmakers, gidsen van vrijgezellenfeestjes, en het gezelligste raamverhuurbedrijf van Amsterdam, waar prostituees soms een appeltaartje voor elkaar bakken.