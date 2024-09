De cursus waar prostituees de kneepjes van het vak leren

In dit vierde deel van onze serie over de Wallen gaan we op bezoek bij ex-prostituee Mariska Majoor. Met haar Prostitutie Informatie Centrum probeert ze al 22 jaar mensen in te lichten over het leven op de Wallen, en alle foutieve vooroordelen – zoals dat alle sekswerkers gedwongen werken – weg te nemen. We volgen Mariska tijdens een prostitutieworkshop die ze geeft aan Sofia, een meisje dat pas net in het vak is begonnen.

De Wallen zijn een plek met een berucht imago en waar een hoop vooroordelen over zijn. In onze serie Achter de Wallen volgen we de mensen die dagelijks in deze buurt werken, om vanuit hun perspectief te zien wat voor wijk dit nu is. Geen pooiers, drugsdealers en junks – maar schoonmakers, gidsen van vrijgezellenfeestjes, en het gezelligste raamverhuurbedrijf van Amsterdam, waar prostituees soms een appeltaartje voor elkaar bakken.