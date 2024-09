Achter deze funky housetrack van Boris Werner schuilt een groot verdriet

Het was bizar en verschrikkelijk nieuws voor Boris Werner: hij hoorde dat een goede vriend van ze is omgekomen in een tragisch metro-ongeluk in New York. Eerder al zei Boris erover: “Het voelde zo surreëel als een freaking dagmerrie, en de beste manier om ermee om te gaan is mezelf in de studio opsluiten en in een bubbel te raken.”

Met Gretz en Rival of Mars maakte hij vervolgens een hommage aan de vriend. De housetrack Daymare Dreamer is het resultaat, en hier voor het eerst te beluisteren. De gelijknamige EP verschijnt 16 september via BPitch Control. De gelijknamige EP verschijnt 16 september via BPitch Control.