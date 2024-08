Achter elke antiflik tattoo schuilt een verhaal

Het is geen verrassend gegeven dat sommige mensen tatoeages hebben die hun haat of wantrouwen tegenover de politie uitdrukken. Vaak zijn deze tatoeages het resultaat van persoonlijke ervaringen met politiegeweld, onrechtvaardige behandelingen of autoritaire macht.

Natuurlijk hoef je geen ACAB of 1312 op je lijf te tatoeëren om je ongenoegen tegenover de politie te tonen. Slachtoffers van politiegeweld willen ook niet per se hun trauma op hun huid graveren, maar of het nu een herinnering of een esthetische houding is, dit fenomeen onthult een diep onbehagen ten opzichte van de politie.

Persoonlijk heeft de politie mij al meerdere keren teleurgesteld. Toen ik op het nippertje was ontsnapt aan een kwaadaardige man hebben ze mij absoluut niet au sérieux genomen. Maar ik heb liever de naam van mijn hond op mijn arm dan een herinnering aan zo’n slechte ervaring.

Ik sprak met enkele vrienden en kennissen over hun tatoeages en hun ervaring met de politie.

Daan (28), medisch medewerker

VICE: Voor wat staat jouw tattoo?

Daan: Het zijn dode flikken aan een vleeshaak.

Waarom?

Je moet maar kijken naar de recente gebeurtenissen; drie dagen geleden werden zestien Antwerpse agenten veroordeeld voor pestgedrag. Veel mensen hebben het gevoel dat politiegeweld niet meer van deze tijd is, maar er zijn nog te veel agenten die hun macht misbruiken. Je kiest voor een bepaalde job, dus je weet welke verantwoordelijkheden erbij komen en als je niet tegen de stress of de druk kan, dan moet je die job niet aannemen.

Ben je niet bang dat je later spijt zal hebben?

Nee, ik heb nog geen spijt. Die komt misschien later nog, maar ik ben jong dus ik lig daar nog niet van wakker. Het is uiteindelijk gewoon een tekening op mijn huid.

Weten je ouders dat je die tattoo hebt?

Nee, ze weten dat niet. Ik denk dat ze mij zouden onterven. Mijn vriendin is er ook absoluut geen fan van.

Amore Flow (leeftijd en beroep niet gecommuniceerd)

VICE: Welke betekenis heeft je tattoo?

Amore Flow: Dood aan de koeien (anti-militaristische, anarchistische of communistische kreet, nvdr).

Wat zou je veranderen?

Ik zou ze allemaal in een korte broek laten kleden en ze enkel contacteren voor huishoudelijke noodgevallen.

Beatriz (25), programmeur

VICE: Waarom heb je die tattoo gezet?

Beatriz: Door mijn huidskleur weet ik dat ik nooit een respectvol gesprek zou kunnen hebben met de politie. Ik ben Portugees-Angolees. Toen ik sociale wetenschappen studeerde hield ik me vooral bezig met -ismen en -fobieën. Ik specialiseerde me ook in forensische wetenschap, waar ik leerde hoe de hersenen van agenten werken en over hun psychologische neigingen. En eerlijk? Ze zijn ziek. De job van politieagent maakt van de flik geen varken, dat was die al voor die de job startte.

Ik kan me voorstellen dat jij je niet per se veilig voelt als de politie in de buurt is?

Helemaal niet, ik woon in de buurt van IJzer en 24/7 gebeuren er misdaden recht voor mijn appartement, maar de politie stopt er nooit, terwijl ze om het uur voorbijrijden. Ze stoppen enkel wanneer ze iets moeten kopen bij Delhaize of als ze de sans-papiers vertellen dat ze niet aan het Kanaal mogen slapen.

Wat zou je veranderen?

Het is voor iedereen normaal dat artsen langer dan 10 jaar studeren, maar de politie moet onze levens beschermen met een beperkte opleiding (in België is een diploma niet vereist om politieagent te worden en toegang te krijgen tot de zes maanden durende opleiding aan de politieacademies. Om rechercheur te worden, duurt de opleiding één jaar en moet men een diploma of een getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs bezitten of een sociale promotie hebben behaald. Voor de functie van commissaris, daarentegen, heb je een universitair diploma nodig, nvdr.). Ik denk dat het belangrijkste op dit niveau is dat ze een zeer sociaal-wetenschappelijke opleiding hebben, zodat ze begrijpen hoe hun plaats en functie gebaseerd is op een systeem van privileges.

Toto (30), zelfstandige

VICE: Wat heb je tegen de politie?

Toto: De politie is een onderdeel van een systeem dat onderdrukking in stand houdt. Ze zijn hier om rijke burgers te beschermen en de arbeidersklasse te onderdrukken. Het is een racistische en gewelddadige militie.

Voel jij je veilig als de politie in de buurt is?

Als je weet waar de politie voor dient, is het moeilijk om je veilig te voelen in hun buurt. Maar om mij moet je je geen zorgen maken!

Voor wat staat jouw tattoo?

Ik heb dit varken al twee jaar. Een vriend van mij tekende deze flash en ik heb hem direct geboekt. Het is een leuke knipoog naar de militante activisten die de politie belachelijk maken door ze varkens te noemen, wat best realistisch is als je ziet hoe ze zich gedragen.

Matéo (26), redacteur

VICE: Waarom heb je deze tattoo gezet?

Matéo: Ik ben verschillende keren ongegrond aangevallen door de politie. Maar de meest traumatiserende keer was toen een vriend en ik het verlaten deel van het station van Schaarbeek wilden bezoeken. Zonder veel moeite vonden we de plek, we hebben er een paar foto’s getrokken en na een half uur waren we al onderweg naar huis. Op de terugweg zagen we een politiebusje en plots kwamen er vijf of zes agenten op ons af en richtten hun wapens op ons, schreeuwden dat we onze handen in de lucht moesten steken en één van hen sloeg ons met het gezicht tegen de muur. Na een paar minuten hoorde ik een van de flikken tegen de rest zeggen “we hebben niets om ze vast te houden en hebben ze met niks betrapt.”

Surrealistisch…

Het verhaal had hier kunnen eindigen, maar terwijl we vertrekken en onze trein richting het centrum nemen, krijg ik een slecht gevoel. Wanneer we aankomen bij het Noordstation zie ik in de verte een patrouille ons in de gaten houden. Opnieuw worden we opgepakt en stellen ze exact dezelfde vragen als ervoor. Na een paar minuten lieten ze ons gaan, maar niet zonder een kleine xenofobe opmerking.

En dus heb je deze tatoeage?

Ja, die heb ik een beetje na dat incident laten zetten. Een vriend en ik hebben met een biertje in de hand gepraat over alle keren dat we wensten dat justitie haar werk had gedaan tegen de politie.

Wat frustreert je het meest?

Er zouden ook verzwarende omstandigheden moeten zijn wanneer een persoon met gezag een misdaad begaat. Ik vind dat agenten te hard beschermd worden. Het is bijna een verdedigingsmechanisme geworden om de politie te wantrouwen. Een soort overlevingsinstinct voor minderheidsgroepen als mij. Als er nog goede agenten bestaan, kom in opstand en bewijs dat jullie geen honden zijn.

Bee (31), tattooartiest

VICE: Welke betekenis heeft je tattoo?

Bee: Het staat voor All Cops Are Bastards. Het was een flash die ik heb gekregen in een uitwisseling met een andere artiest. Ik vond het ook leuk dat het design iets ludiek had.

Voel jij je veilig als de politie in de buurt is?

Neen, ik voel me niet per se veilig rond de politie in Frankrijk – waar ik vandaan kom – vooral met de huidige situatie, maar ook omdat ze me nooit hebben geholpen toen ik het nodig had, integendeel.

Wat is er gebeurd?

Na een incident waarbij mijn hond verlamd raakte, ben ik klacht gaan indienen en werd ik vierkant uitgelachen, ze geloofden mij niet. Ik werd zelfs bedreigd vervolgd te worden voor het neerleggen van een valse verklaring. Ik wou eigenlijk bij een ander kantoor dit gedrag gaan rapporteren, maar ik was mijn vertrouwen in de politie kwijt.

Wat voel je precies?

Ik haat de individuen in se niet, maar ik ga helemaal niet akkoord met hoe de politie als instelling in elkaar zit. Overal waar je kijkt is er politiegeweld en racisme, worden mensen ongelijk behandeld en nog veel meer.

Antoine (31), muzikant

VICE: Waarom heb je die tattoo gezet?

Antoine: Ik kom uit de zuidoever van de stad Quebec, waar de politie belachelijk agressief is, hoewel de stad zelf vrij rustig is. Als tiener werd ik wel vaker zonder reden tegengehouden. De politie is nooit echt mijn vriend geweest, maar er is één incident in het bijzonder waarbij ik mijn vertrouwen in de politie heb verloren.

Wat is er gebeurd?

Een paar jaar geleden werkte ik als kok in een restaurant met een drive-through. Een voormalige collega was een beetje beschonken en riep via het raam van de drive-through “vuile varkens” toen hij een politiewagen zag passeren. De politiemannen konden ons niet zien, maar wel horen. Op basis van mijn uiterlijk dachten ze dat ik dat had gedaan, en hebben ze 4 uur buiten het restaurant op mij gewacht. Ze dreigden om me mee te pakken toen ik zei dat ik het niet had gedaan. Ik was toen vrij jong, dus ik kende mijn rechten nog niet. Ik ben er niet trots op, maar ik heb ze uiteindelijk de naam van mijn collega gegeven. Hij heeft zich telefonisch moeten verontschuldigen, want hij had de politiechef van Lévis beledigd. Een paar jaar later werd diezelfde chef gearresteerd voor rijden onder invloed. Ik geloof dat het niet de eerste keer was dat hij in de bak had gezeten. Flikken goede mensen? Ben er niet van overtuigd.

Voel jij je veilig als de politie aanwezig is?

Niet echt, ik heb een sterk gevoel dat dit heel snel uit de hand kan lopen. Sommige dagen besef ik zelf hoe irrationeel dat is, want ik ben een witte jongen in een stad met vrij weinig geweld. Ik kan me echt niet voorstellen hoe dat is voor een persoon van kleur in een grotere stedelijke omgeving.

Waarom dobbelstenen?

Een tattoo-artiest die ik bewonderde, tekende vroeger veel dobbelstenen. Toen ik besefte dat ik ‘de cijfers kon laten spreken’, leek me dat de perfecte manier om mijn gevoelens op subtiele wijze te tonen. Ik denk dat de tattoo-artiest in kwestie niet eens wist wat hij tatoeëerde.

Björg (26), barman

VICE: Welke betekenis schuilt er achter je tattoo?

Björg: Het ontwerp heb ik overgenomen van het kledingmerk Fuck The Population, omdat ik het een vet design vind. De betekenis blijft wel ‘Fuck The Police’. Ik heb veel onterechte aanvaringen gehad met de politie. Ik heb een grote haat ten opzichte van de autoritaire macht die ze met zich meedragen.

Wat heeft ervoor gezorgd dat je de politie zo hard haat?

Een politieman heeft ooit eens mijn toenmalige vriendin bedreigd met een matrak. Het feestje was afgelopen en wij waren nog even aan het chillen, maar blijkbaar vonden de flikken dat we te lang bleven plakken en zijn ze ons beginnen te bedreigen. Dat is heel snel geëscaleerd. Er is een gevecht ontstaan en een paar van ons zijn toen opgepakt.

Ben je van plan om een nieuwe tattoo te zetten?

Ja, eentje waarbij een molotovcocktail naar een flik wordt gegooid.

Denk je ooit de politie nog te kunnen vertrouwen?

Ik weet het niet. Ik ben me er wel van bewust dat niet elke flik slecht is, maar ik vind dat ze te weinig training krijgen. Als flik moet je elke dag omgaan met moeilijke situaties en mensen, maar ze pakken het volledig fout aan.

Patat (36), tattoo-artiest

VICE: Hoeveel politie-hatende tattoos heb je?

Patat: Ik heb er vier in totaal. Ik heb ACAB op mijn hand staan. Op mijn kuit heb ik een skater die een politieman slaat met zijn skateboard terwijl die flik een andere skater aan het handboeien is. Daarnaast heb ik dobbelstenen waar 1312 opstaan. En als laatste heb ik “Fuck The System” staan met geboeide handen. Het zijn vaak mensen die al veel tattoo’s hebben die er eentje tegen de flikken tussen gaan zetten.

Waarom haat je de politie zo hard?

Ik ben opgegroeid in het skatemilieu, waar je standaard vaak wordt geconfronteerd met de politie. Op den duur ontwikkel je vanzelf een antiflik mentaliteit. Het gaat zo ver dat ik nooit van mijn leven samen zou kunnen zijn met iemand die een vader of een broer heeft die flik is. De haat is echt te groot.

