Achter het filmpje van Shakira die een geit melkt schuilt een sinister verhaal

Wat is dat toch met die wereldsterren die in onze hoofdstad volstrekt normale dingen doen?

Justin Bieber zocht samen met zijn maat Martijn in de Albert Heijn naar pittige salsasaus en goedkoop bier; Migos ging zeeleeuwen kijken in Artis; Katy Perry fietste in haar Zalando-outfit door de Pijp en Ed Sheeran dronk een jenevertje in het Flevopark.

Vandaag werd bekend gemaakt dat Shakira een geit heeft gemolken op een kinderboerderij in het Amsterdamse Bos: het zoveelste incident waarbij een wereldberoemd persoon iets doet wat eigenlijk exclusief is voorbehouden aan het gewone volk.

Het is op z’n minst verdacht te noemen. Zeker als je bedenkt dat al die celebrities in hun eigen land op dagelijkse basis de meest extreme shit uithalen. Gevangenisrellen veroorzaken, deelnemers van talentenjachten aanranden, het houdt niet op. Om over Justin Bieber nog maar te zwijgen.

Hoe komt het dat de groten der aarde zich in Nederland zo voorbeeldig gedragen? Het is natuurlijk mogelijk dat ze zich conformeren aan het Hollandse spreekwoord annex VVD-mantra ‘doe maar gewoon normaal’. Maar wellicht is er meer aan de hand. Als we toch aan het speculeren zijn en het naslagwerk der normale dingen erbij pakken, valt een specifiek incident op dat deze trend zou kunnen verklaren.

Op een doodnormale lentedag in het jaar 2013 was Jakhals Erik, bekend van Jakhals Frank, in het L’Europe Hotel in Amsterdam. Hij was daar om Till Lindemann, zanger en frontman van Rammstein, te interviewen. En dat is geen nobody, hè, laten we eerlijk zijn. Omdat Jakhals Erik, ondanks de misleidende term ‘Jakhals’, ook maar gewoon een mens is, probeert hij indruk te maken op Till. Hoe maak je indruk op de frontman van een controversiële Duitse rockgroep? Precies: door een aanslag te plegen op een rondvaartboot vol nietsvermoedende gehandicapten.

Het was natuurlijk maar een geintje, dat voorstel van Till om een bierflesje vanaf het balkon op de boot te gooien. Hij had niet verwacht dat Jakhals Erik daadwerkelijk over zou gaan tot zijn macabere daad. Wat moet Till wel niet hebben gedacht? Nou, wat dacht je van: Jezus, die Hollanders zijn gek! Je doet voor de grap een bizar voorstel, en ze doen het nog ook!

Till is terecht doodsbang door de plotseling in razernij ontstoken Jakhals. Zo bang dat hij meteen zijn collega-beroemdheden waarschuwt voor ‘die kranzkinnige Hollanders’ middels een berichtje in de groepswhatsapp ‘Celebz / Illuminati ;p’.

Onwaarschijnlijk? Misschien. We hebben verder geen bewijs. Maar het is op z’n minst opmerkelijk dat er sinds dit incident geen beroemdheden meer uit de bocht zijn gevlogen, omdat ze bang zijn dat het dan weer totaal uit de hand loopt.

Bovendien hebben Katy, Justin, Ed, Migos en Shakira natuurlijk ook het filmpje gezien van Jakhals Erik en de duif.

