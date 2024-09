Action Bronsons dorst naar natuurwijn is onverzadigbaar. Enkele van zijn favoriete wijnen, zoals Susucura, worden gemaakt door de Belgische Frank Cornelissen, die wijn verbouwt op de flanken van vulkaan Etna in Sicilië. Action en Frank proeven enkele van hun favoriete wijnen in de testkeuken van MUNCHIES, samen met Justin Chearno, wijndirecteur bij The Four Horsemen, een restaurant in Brooklyn waar wijn centraal staat.