Action Bronson laat de beste eetplekken van Marokko zien

Action en zijn crew maakten een magische reis door Marokko, vol tajines, instrumenten en er werden zelfs wat slangen getemd. Maar laten we eerlijk zijn: het belangrijkste van deze reis is het eten. Action eet zich vol in zijn reis door Marokko en geeft wat tips voor de eetplekken in het land in deze handige gids.

Casablanca

Videos by VICE

Café Maure

Action trapt zijn reis af in Casablanca en begint in het legendarische Café Maure. Deze plek staat bekend om haar tajine met zeven groenten, die bomvol zit met zoete aardappel, wortelen, gekarameliseerde uien, courgette, kikkererwten, artisjokharten, en aardappelen. Maar Action en z’n vrienden zouden Action en z’n vrienden niet zijn als ze niet uitgehongerd zijn, dus bestellen ook nog zeebaars, lamstajine, en krab met mango. Iedereen is het erover eens dat dit het “ziekste buffet ooit” is.

Je kan hier niet gaan zitten zonder dit gerecht te bestellen

Lamstajine

Zeebaars

Rapper Big Body Bes (die ook mee op de reis is) is flink onder de indruk als de ober koude glazen melk naar de tafel brengt: “Krijgen we nu glazen melk? Dat is pas service.”

De beroemde zeven-groenten tajine

Café Maure

129 Rue Allah ben Abdellah

Telefoonnummer: +0522-31-22-03

Marrakesh

Djemaa el Fna

De volgende stop is Marrakesh, waar ze aftrappen bij Djemaa el Fna’s nachtmarkt. Action nipt aan eucalyptusthee, snackt wat Marokkaanse slakken weg, en eet maakouda, kruidige Marokkaanse aardappelkoekjes. En dat van een eettentje dat trots het bordje “We hebben de laatste vijf jaar nog niemand diarree gegeven” boven de deur heeft hangen – het teken van een uitstekend restaurant.

De Maakouda-sandwich

Nomad

Nomad

1, Derb Aarjan

Telefoonnummer: +212 5 24 38 16 09

Mechoui Alley