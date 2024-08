Actrice Megan Fox legt uit waarom ze haar eigen #MeToo-ervaringen niet deelt

Megan Fox spreekt zich uit over haar carrière en waarom ze haar stem niet liet horen toen de #MeToo-beweging opkwam in Hollywood.

“Door de #MeToo-beweging kwam iedereen met verhalen. Iedereen kon er dus eigenlijk wel vanuit gaan dat ik ook dingen heb meegemaakt, en dat is ook zo. Toch heb ik om vele redenen mijn mond gehouden,” vertelde Fox in een recent interview aan The New York Times.

“Ik had gewoon niet het gevoel dat ik, op basis van hoe mensen en feministen op mij reageren, een sympathiek slachtoffer zou zijn. En ik besloot dat als er ooit een tijd zou komen waarin de wereld het erover eens zou zijn dat het gepast is om een slachtoffer ten schande te maken, dat ik dan met mijn verhaal naar voren zou komen.”

In de nasleep van de Hollywood-versie van de MeToo- campagne werden heel veel mannen geconfronteerd met hun seksueel grensoverschrijdend gedrag. Harvey Weinstein is slechts één van de mediagiganten die de impact heeft gevoeld die beschuldigingen van seksuele intimidatie kunnen hebben. Maar Weinsteins afrekening kwam pas nadat een grote groep Hollywoodsterren, onder wie Ashley Judd, Lupita Nyong’o en en Rose McGowan, zich al hardop had uitgesproken. Voorheen vonden die discussies alleen achter gesloten deuren plaats.

De grote Amerikaanse anti-seksueel-geweld-organisatie RAINN ontdekte dat er in de meeste gevallen van aanranding en seksueel misbruik geen aangifte wordt gedaan om verschillende redenen. Angst voor wraakacties speelt vaak een rol, maar veel slachtoffers denken ook dat de autoriteiten toch niets met een aangifte doen omdat het voorval niet ernstig genoeg is. Bovendien speelt de theorie van ’het perfecte slachtoffer’ vaak een rol. ‘Perfecte slachtoffers’ worden als geloofwaardig gezien, als slachtoffers die seksueel geweld zelf niet ‘uitgelokt’ hebben.

Nu heeft Fox nooit beweerd dat ze tijdens haar carrière seksueel mishandeld of misbruikt is, maar toch is ze niet de enige die terughoudend is wat betreft het publiekelijk delen van haar ervaringen.

“Ik stuitte op heel veel onbegrip vanwege sommige karaktereigenschappen. Terwijl diezelfde eigenschappen nu worden geprezen bij andere vrouwen die naar buiten komen met hun verhalen,” zegt Fox. “Ik denk niet dat ik ooit helemaal begrepen zal worden. Want ik betwijfel namelijk of ik ooit als normaal, doorsnee of sympathiek gezien zal worden.”

De MeToo-beweging kampt dus met onderliggende problemen. De complexe aard van ‘delayed disclosure’ (waardoor incidenten pas veel later aan het licht komen), ‘normen’ in de industrie, en wederzijdse instemming spelen een grote rol in de manier waarop #MeToo in Hollywood later vorm zal krijgen. Wat Fox stelt, zou echter wel aanleiding moeten zijn voor een bredere discussie over wie kwalificeert als ‘sympathiek slachtoffer’, en wie de samenleving kiest om te geloven en te steunen.