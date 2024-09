Het youtubekanaal van Ad Looij is een intiem dagboek en een fascinerend foodvlog

Je beseft het niet altijd, maar YouTube is misschien wel het allersickste antropologische project dat ooit heeft bestaan. Als je nagaat dat archeologen een volledige prehistorische dorpsstam kunnen reconstrueren aan de hand van één opgegraven vuistbijl, kun je je wel voorstellen hoe de tepels van de archeologen van over vijfduizend jaar zullen steigeren, als ze op een dag stuiten op alle miljarden uren aan youtubevideo’s uit de eenentwintigste eeuw.

In deze rubriek selecteren we met wisselende frequentie een kanaal en bespreken we wat er zo fantastisch aan is. Dit is de vijfde editie van Het youtubekanaal van de week.





Screenshot van youtubekanaal Ad L.

Youtubekanaal: Ad L.

Wat is het: Het youtubekanaal van Ad Looij uit Zevenbergen. Ad was vroeger vrachtwagenchauffeur, maar nu zit hij de hele dag op de bank. Meestal eet hij, en dat neemt hij op. Als je meer wil weten over het levensverhaal van Ad Looij, kun je ook terecht op de website hetlevensverhaalvanadlooij.nl.

Hoeveel subscribers op het moment van schrijven: 91

Waarom dit fantastisch is: Dit kanaal is vooral fantastisch omdat het een goudeerlijk portret is van het leven van een normaal mens. Ad Looij heeft geen boodschap die hij wil uitdragen, Ad probeert de kijker nergens van te overtuigen. Ad Looij is gewoon Ad Looij, en daar moet de kijker het mee doen. Dat levert video’s op die je saai zou kunnen noemen, maar die vooral een band scheppen tussen Ad en de kijker. Ad is je nieuwe vriend.

Misschien is hij een beetje eenzaam, zijn gezondheid speelt hem soms parten en een baan heeft hij momenteel niet, maar zielig is Ad niet. Om de verveling te verdrijven neemt hij elke dag een video op waarin hij zijn dagelijkse bezigheden filmt. Veel doet Ad niet, behalve praten over zichzelf. Niemand kan zo goed over zichzelf vertellen als Ad Looij. Op het moment van schrijven staan er 1312 video’s op zijn kanaal, waarvan velen meer dan een half uur duren. Maar Ad raakt nooit uitgepraat. Alleen als hij zit – of ligt – te eten zwijgt hij soms, want met een volle mond praten is niet netjes, maar als de bak bami of het bord zelfgebakken krieltjes naar binnen is gewerkt, steekt Ad zowel een joint op, als van wal. Hij praat over zijn verleden als trucker – hij reed vaak naar Engeland – en over zijn hedendaagse contacten met onder meer zijn dochter, het UWV en zorginstellingen. Hoewel het leven van Ad niet aan elkaar hangt van de euforie, is hij geen klager. Daar zouden veel mensen een voorbeeld aan kunnen nemen. Hier enkele van mijn favoriete filmpjes:





In deze video eet Ad een bak bami waar je met gemak een heel gezin van zou kunnen voeden. Om iets voor elven ’s ochtends. Dat kan een verklaring zijn voor de matige gezondheid en het gezellige buikje. Tijdens het eten drinkt Ad uit een mok waar zijn eigen hoofd op staat. Ad heeft heel goed door hoe iconisch hij is.





Ad Looij rookt graag een jointje. Dat doet hij terwijl hij op de bank ligt, de bank die ook dienst doet als eettafel. In deze video praat hij onder meer over de laatste dagen van zijn vader, die vijf jaar geleden overleed. Het is een intiem, persoonlijk inkijkje in het privéleven van Ad. Als hij een kunstenaar was geweest, had de verzameling video’s van Ad door kunnen gaan voor een kunstproject over privacy in de moderne maatschappij. Maar Ad is gewoon en voormalig vrachtwagenchauffeur uit Zevenbergen. En zijn video’s zijn niets meer en minder dan een registratie van een opmerkelijk onopmerkelijk bestaan.

In het grootste deel van de video’s op zijn kanaal ligt Ad op de bank. Vroeger nam hij vooral dashcamvideo’s op, maar tegenwoordig is hij vooral aan het vloggen. In deze video neemt hij ons mee naar een ander deel van zijn huis: de keuken. Daar staat Ad de afwas te doen, waarna hij zich scheert en zijn tanden poetst. Het verschil tussen Ad Looij en de Enzo’s, Armoo’s en Snapkings van deze wereld, is dat Ad zich tegenover niemand hoeft te bewijzen. Hij lijkt zijn vlogs op te nemen voor niemand anders dan Ad Looij, hij bedelt niet om duimpjes of subscribers. Ad richt zich überhaupt niet tot zijn publiek. Achter de vierde wand van Ad Looij lijkt niets dan leegte te zitten. Ad is gewoon Ad.





Wat opvalt aan de video’s van Ad Looij is dat hij de enige persoon is die in zijn video’s figureert. In al die uren videomateriaal komt er nooit iemand anders aan het woord, en hij praat ook vrijwel over niemand anders dan zichzelf, zijn overleden ouders en heel af en toe zijn dochter. Toch is Ad een publiek figuur, door zich eindeloos vast te leggen, zowel in woord op zijn site als op beeld op YouTube.

Het is niet moeilijk je Ad voor te stellen in de cabine van zijn vrachtwagen, op weg naar Engeland of Italië. Niemand om zich heen. Niemand om mee te praten. Tegenwoordig heeft hij de camera als gesprekspartner. En terwijl hij de verveling verdrijft door monoloog na monoloog af te steken over zijn dagelijkse beslommeringen, zorgt hij er tegelijk voor dat jij je nooit meer alleen hoeft te voelen. Zit je eens een avond thuis, zet dan een uurtje Ad aan. Het is alsof je je beste vriend over de vloer hebt. Ad zet zijn eenzaamheid om in gezelschap voor anderen. Ad offert zichzelf op, als een verlosser met een eindeloze eetlust.