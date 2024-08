Dag vier: installeer een adblocker uit privacy-overwegingen

Dit artikel maakt deel uit van een reeks waarmee we onze lezers willen helpen hun digitale veiligheid te verbeteren. Doe hier mee aan Motherboards Veilig in Vijf Minuten.

Dag vier: installeer een adblocker



Installeer een adblockextensie in je browser. Zorg ervoor dat je wel de echte versie installeert door naar de site van de ontwikkelaar te gaan: probeer AdBlock, AdBlock Plus of UBlock. Zodra je dat hebt gedaan, ga je naar de websites die je vaak bezoekt en zet ze op de ‘whitelist’ van je adblocker. Hierdoor worden advertenties alleen weergeven op sites die je kent, en zo kunnen zij ook nog iets verdienen (ook al is het niet veel).

Waarom zou ik dit doen?

Zoals al in onze Motherboard-gids om nooit gehackt te worden staat: “Soms hoeft een hacker je alleen maar naar de juiste website te brengen – een die vol zit met malware – om je goed te grazen te nemen. Daarom is het de moeite waard om een paar plugins die je één keer installeert en daarna kunt vergeten.”

