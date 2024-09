Addison Grooves nieuwe clip ‘Changa’ is als een nat stuk psychedelische kauwgom

Dancetracks in videoclips gieten lukt niet altijd even makkelijk. Natuurlijk zijn er wat uitzonderingen, zoals Stardusts geniale Music Sounds Better With You, of de perfecte clip van Daft Punks Da Funk. Addison Groove weet zich met behulp van regisseur Vector Meldrew bij dit rijtje te scharen.

Samen maakten ze een maffe clip met ronddansende spierbundels en bierbuiken van gelatine. Tegelijkertijd is Addison Grooves track Changa ook nog eens onwijs blij, dat in combinatie met de video je mondhoeken omhoog laat krullen. “Vector Meldrew en ik hebben al vaak in een straalbezopen bui mensen geïrriteerd, waaruit deze video min of meer is ontstaan. Het resultaat is een nat stuk psychedelische kauwgom. De woorden ‘ketamine’, ‘buik’ en ‘banaan’ kwamen heel erg vaak voorbij tijdens de brainstorm,” aldus Addison Groove.