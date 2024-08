We geven wederom het leukste hiphopfeestje van ADE en jullie zijn allemaal uitgenodigd

Om eerlijk te zijn (en alle wilde geruchten direct van tafel te vegen) is ons kantoor een erg normale plek. Er staan normale planten die eens in de zoveel tijd normaal verzorgd worden door normale mensen. Op de eerste verdieping zijn normale meetingrooms waar erg veel normale meningen worden gedeeld over projecten, en in de kelder eten we op normale tijden doodgewone maaltijden en bespreken we het hele jaar door zuchtend onze normale levens.



Het hele jaar? Nee. Een kleine week blijft moedig weerstand bieden tegen de gewoonheid van het bestaan, en guess what? Die week is ontzettend dichtbij. Tijdens ADE zetten we de deuren van het pand open en hangen we drie avonden achter elkaar aan de lampen tot ze weer aangaan. Of, nou, ja, tot tien uur ‘s avonds, anders wordt de buurman boos.

Anyway! Op woensdag 16 oktober trappen we de hele bende af, samen met ADE Beats en Puma, in de vorm van het leukste hiphopfeestje van de week, waar de grootste talenten van morgen in korte shows laten zien wat ze allemaal in petto hebben. Denk aan Jack, GIAN, Lauwtje en de rest van de namen hieronder op de flyer. Helemaal gratis!



Wil je hier bij zijn, klik dan ontzettend snel hier om kans te maken op een plekkie op de gastenlijst, want vol is vol.