Adembenemende luchtfoto’s van dorre woestijnen en woeste oceanen

Deze surrealistische, apocalyptische beelden zijn duidelijk bewerkt, toch? Fout. Ireneaus Herok fotografeert wat hij ziet. Zijn gave? Het vinden en vastleggen van verborgen surrealistische landschappen die vlak voor onze neus liggen.

“Ik probeer realistisch te blijven,” zegt Herok. “Ik ga zelden voorwerpen toevoegen of verwijderen in mijn beelden. Nu en dan zal ik een elektriciteitskabel of iets dat afleidt van de foto verwijderen, maar ik zal nooit composities veranderen, verschillende foto’s combineren of andere grote aanpassingen doen in Photoshop.” Zijn nabewerking is vooral gericht op kleur, contrast en sfeer.

Herok is een Australische kunstenaar, maar fotografeert over de hele wereld. Vooral de woestijnen en kustlijnen in de Verenigde Arabische Emiraten trekken hem aan. Voor hij met fotografie begon, studeerde hij Schone Kunsten. Zo leerde hij schilderen en tekenen en zijn ervaring als kunstenaar is duidelijk terug te vinden in zijn nauwkeurig gekozen composities.

Dubai, 2016

“De natuur en je omgeving observeren en je indrukken op papier zetten, is de beste manier om te leren over licht en compositie,” zegt Herok. “Je krijgt een neus voor hoe verschillende zaken beïnvloed worden door licht en hoe kleuren veranderen naarmate de dag vordert. Ik denk dat het erg belangrijk is en ik moedig dit dus heel hard aan. Soms moet je eens weg stappen van je scherm en naar buiten gaan met een schetsboek. Het verscherpt je waarnemingsvermogen. De natuur zélf is namelijk de beste inspiratie die er is.”

Dubai, 2016

Herok wordt het meest geïnspireerd door de kabbelende golven van woestijnzand en oceaanwater, beiden zeer grillige landschappen die getekend worden door beweging en erosie. De oceaan knaagt aan de kustlijn, de woestijn slokt de autowegen op; beide thema’s komen geregeld terug in de foto’s van Herok. Maar deze indrukwekkende landschappen kun je pas echt goed vastleggen door er van bovenaf naar te kijken.

“Dit vogelperspectief is erg interessant,” vindt Herok. “Je ontdekt de relatie en schaal tussen objecten of mensen en hun omgeving. Veel foto’s zijn gemaakt met een drone, maar soms maak ik zélf de foto vanuit een helikopter of vliegtuig of door gewoon op een klif of berg te staan,” zegt Herok.

Location unknown, 2016

Oman, 2016

“Een aantrekkelijke en interessante foto draait niet om het materiaal dat je gebruikt”, zegt hij. “Het gaat over het moment in tijd dat je oog iets ziet en het vasthoudt. De klik van de camera komt later en het doet er niet toe welk soort fotomateriaal je op dat specifieke moment gebruikt (…) Zelfs het beste materiaal dat er is, kan er niet voor zorgen dat je de wereld op een bepaalde manier bekijkt. Je moet je ogen trainen je eigen unieke blik op de wereld interpreteren. En dan maar hopen dat publiek het ook interessant vindt.”

Dubai, 2016

Location unknown, 2016

Naples, 2016

Bronte Beach, 2016

Volg Herok op Instagram voor nog veel meer surrealistische landschapspareltjes en laat je inspireren.