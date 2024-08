Ademtherapie is de nieuwste wellness-trend

Ademen is best simpel: zolang je het blijft doen, blijf je leven.

Je ademhaling verandert gedurende de dag: als je ‘s ochtends gapend wakker wordt is-ie lang en traag, en als je vervolgens gaat sporten begin je ineens naar adem te happen. We vertragen onze adem ook om pijn en stress te verlichten. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo gek om je af te vragen: wordt je leven beter als je je ademhaling beter kunt beheersen?

Als je het aan mensen die ademtherapie geven vraagt wel. Het idee achter deze workshops, die steeds populairder lijken te worden, is dat je mensen kunt leren om “bewust te ademen”, en dat dit hartstikke goed voor je is.

Ik besloot mezelf ervoor in te schrijven. De eerste was een soort tantraworkshop genaamd ‘The Big O’. Het idee is volgens de organisatoren, Natalie Pierie en Lauren Cooney, om de principes van de tantrische levensstijl te vertalen naar een manier waarop mensen hun ervaringen op het gebied van liefde, seks en leven kunnen verbeteren.

Ik dacht dat een tantrasessie met seks te maken zou hebben, maar nee. Onze groep – waar zowel mannen als vrouwen in zaten – moest in een grote cirkel gaan staan, samen lang en diep ademhalen en een grote, kalme ‘ahhh’ laten horen bij het uitademden. Dit noemden Natalie en Lauren ‘opzettelijk ademhalen’, omdat je je aandacht er goed bij moet houden. De rest van de sessie werden we opgedeeld in tweetallen en leerden we hoe we onze grenzen, kwetsbaarheden en verlangens konden uiten.

Organisatoren Natalie Piere en Lauren Cooney tijdens de tantraworkshop. Foto met dank aan Natalie en Lauren

Volgens Natalie en Lauren is opzettelijk ademhalen een goede manier om van jezelf te leren houden, en met jezelf te leren spelen. “We leren je niet hoe je je het snelst klaar kunt komen, het gaat meer om bewustzijn en afstemming. Focus je terwijl je ademt op verschillende delen van het lichaam: je geslachtsdelen, bilnaad, baarmoeder, zonnevlecht, derde oog, kroon. En raak ze aan terwijl je adem door je lichaam gaat. Waar je je op richt, komt ook de energie.”



Het klinkt zweverig, maar toen mijn partner en ik de ruimte verlieten voelden we ons sterker met elkaar verbonden dan ooit, ondanks dat we elkaar niet een keer hadden aangeraakt.

Het reguleren van je adem is eigenlijk een vrij bekend yogaconcept. “In het Sanskriet heet het pranayama: prana betekent kracht, yama beheersen en ayama uitbreiden,” legt Amisha Ghadiali uit, een yogi en oprichter van Presence Collective, een online community voor een bewust leven.

“Volgens de oude yogaleer hebben we maar een beperkt aantal ademhalingen in ons leven, en kunnen we ons leven verlengen door ook bewuster en efficiënter met onze ademhaling om te gaan. Het ademhalingselement wordt in moderne yoga vaak weggelaten omdat het er in de meeste yogaklasjes vooral om draait dat mensen in beweging komen en gaan zweten”

Er zijn ook ademtherapie-workshops, zoals de volgende die ik bezocht, waarbij het hele fysieke aspect puur bestaat uit het focussen op je ademhaling. Stuart Sandeman is de oprichter van Breathpod, dat zich richt op “transformationele ademhaling” – wat hij omschrijft als een onconventionele ademhalingstechniek die goed is voor je welzijn is.

Een Breathpod-workshop. Foto met dank aan Breathpod

“Van nature houden wij mensen onze adem in om te voorkomen dat we overweldigd raken door onze eigen emoties. Als we dit te ver laten gaan, zoals dat we onze verdriet of woede opzettelijk tegenhouden, verliezen we na een tijd ook het vermogen om diep en vol adem te halen,” zegt hij. “Als we de effectiviteit van onze ademhaling beperken, kan dat leiden tot ziekte, energiegebrek, emotionele uitputting en vermoeidheid. Ook kan het stress, angsten en depressies veroorzaken.



Bij Breathpod is het de bedoeling dat je ademhaalt met je mond open, iets wat mensen van nature dan weer níet doen (en dat is maar goed ook, want anders zou onze mond helemaal opdrogen). We liggen op yogamatjes en luisteren anderhalf uur lang naar luide, atmosferische muziek, terwijl we aan onze opzettelijke ademhaling werken – af en toe moeten de spanning loslaten door onze armen en benen te schudden.

Er waren zeker mensen in de ruimte die zich emotioneel gelouterd voelden. Ik keek om me heen en zag een man trillen van emotie, en een vrouw die in tranen was losgebarsten. Op mij had het bij lange na niet zo’n effect – misschien ben ik toch meer van de hot yoga en de mindful-orgasmes. Om de wetenschap achter dit soort technieken beter te begrijpen, en te weten of het niet een beetje gebakken lucht is, nam ik contact op met een arts.

“Deze ademhalingstherapie loopt gelijk met de ontwikkeling dat mensen in steden vaak veel stress ervaren, en er veel adrenaline en cortisol door hun lichaam gaat,” zegt Dr. Anna Haigh, die gespecialiseerd is in geestelijke gezondheid. “Het is goed voor je gezondheid om je dopamine- en oxytocine-level in balans te houden – het reduceert je bloeddruk en is goed voor je immuunsysteem.”

Toch durft Dr. Haigh niet met zekerheid te zeggen wat ademtherapie op zichzelf voor effect heeft, vooral als je jezelf er gewoon maar in werpt zonder van tevoren medisch overleg te hebben gepleegd.

“Maar je bewust van je lichaam worden door intensief op je ademhaling te letten, kan ook best heftige reacties tot gevolg hebben, vooral als mensen fysiek of mentaal letsel hebben opgelopen,” zegt ze. “Als je al eerder een trauma hebt opgelopen, kun je beter eerst contact opnemen met iemand die een diploma heeft, voordat je aan wat voor ademtherapie dan ook begint.”

Goed, maar is ademtherapie de zoveelste onzinnige hype, of heb je er echt wat aan? Zolang je er lekker door in je vel zit, kun je de voordelen misschien maar beter omarmen – maar ook weer niet te stevig, want anders krijgen ze misschien geen adem meer.

