De nieuwe Oktoberfest-schoenen van Adidas stoten kots en bier af

Bijna iedereen is wel bij een Oktoberfest geweest – de officiële in München of een lokale versie – waar je een geforceerd gesprek had met je in strakke lederhosen gehesen accountant. Waar je ook was, de gevaren van Oktoberfest zijn internationaal en universeel: het trekt amateuristische drinkers aan die niet bijhouden hoeveel bierpullen ze legen, waardoor je altijd het gevaar loopt om rond te lopen met een bier-en-kotslaag van een onbekende. Gelukkig haalt Adidas deze zorg bij je weg en verzekert het schoenenmerk dat je van je enkels tot je tenen droog en onbevlekt blijft.

De Duitse sneakergigant heeft de München limited-editionschoen gelanceerd, die is ontworpen met de alles wat er fantastisch en alles wat er minder leuk is aan Oktoberfest in het achterhoofd. “De meeste bezoekers dragen een dirndl of lederhosen met traditionele schoenen, terwijl ze zingen en dansen op tafels en de genieten van de coole atmosfeer,” schrijft de Duitse groothandel 43einhalb. “Voor wie zijn geliefde sneaker niet kan opgeven, heeft adidas Originals de perfecte Oktoberfest-sneaker gemaakt.”

De schoen kost €199,95 en heeft allerlei details die het Beierse bierfeest eren, zoals een borduursel op de hak dat ook op lederhosen staat, een rood-wit geblokte binnenkant die matcht met het traditionele tafelkleed en op de zijkant staat in gouden letters ‘PROST’ (proost) geborduurd. Maar, het allerbelangrijkste, de schoen heeft een DPBR-laag, wat volgens 43einhalb een afkorting is voor “durable puke and beer repellent.”

Ook al zijn de bezoekersaantallen vorig jaar gedaald van 1 miljoen naar 500.000, zijn dat nog steeds 500.000 mogelijke onbekenden die iets vreemds over je onderlichaam heen kunnen spetteren. Volgens de organisatie van Oktoberfest wordt er naar schatting zes miljoen liter bier verkocht tijdens het festival. Tja, deze schoenen hadden er al veel eerder moeten zijn.