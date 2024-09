Adios stabiele wereld II: de zee kan de overtollige hitte niet meer absorberen

Klimaatrapporten kunnen soms aanvoelen als foltering. Explaining Ocean Warming: Causes, Effects and Consequences was zo’n rapport. De laatste zin was:

“[Als we niets doen] dan slaapwandelen we richting een nachtmerrie, waarin geen enkele mate van ingrijpen nog zin zal hebben.”

Murw, word je er van. Toch zijn het deze onderzoeken (hoe deprimerend de resultaten ook zijn) die de mensheid juist het meeste helpen een gemeenschappelijke toekomst te formuleren. Als klimaatwetenschappers niet vanaf 1988 onophoudelijk de noodklok hadden geluid, was er nu geen klimaatakkoord tussen 195 landen.

Anderhalf jaar geleden vroeg ik mij nog af waarom klimaatverandering geen onderdeel uitmaakte van onze verhalen. Nu heeft de Tweede Kamer de meest ambitieuze klimaatmotie ooit aangenomen. Meer en meer mensen zien in dat klimaatverandering de kwestie is die alle andere kwesties als een paraplu overschaduwt.

Zelfs als de mensheid à la minute ophoudt met koolstof verstoken, blijft de aarde nog decennia lang opwarmen. Dat komt niet alleen door de koolstof, methaan en andere broeikasgassen die nu al in de atmosfeer zijn gepompt, maar door de oceanen die niet langer als schokdempers kunnen fungeren omdat ze verzadigd zijn.

Adios stabiele wereld!



De temperatuur van de aarde is in 1970 uit balans geraakt, maar die overtollige warmte is voor 93 procent door de oceanen geabsorbeerd. Deze hitte is niet permanent in de zee opgeslagen, maar zal zich ooit weer losmaken en terug de atmosfeer in gaan. Als dat gebeurt neemt de opwarming van de aarde nog sneller toe.

Volgens het rapport van de IUCN zou dit weleens met 4 graden Celsius kunnen zijn voor het jaar 2100. De effecten van deze extreme verwarming – besef dat toen de aarde 4 graden kouder was, de Noordpool tot de provincie Utrecht reikte – zijn niet te voorspellen. Maar het is wel aannemelijk is dat cyclonen krachtiger zullen zijn en dat zeedieren uit hun huidige habitat worden verdreven.

De aarde is een complex systeem, en een temperatuursverandering heeft onvoorziene gevolgen. Dit noemen klimaatwetenschappers een feedbackloop. Als de oceaan opwarmt, dooit het bevroren methaan op de zeebodem, waardoor nog meer broeikasgas in de atmosfeer komt. Hierdoor warmt de aarde nog verder op, en zal bevroren methaan in bijvoorbeeld Siberië ook ontdooien. En zo gaat het door.

De Siberische grasvlakte bubbelt letterlijk van de methaanbellen. GIF: YouTube/Siberian Times

Volgens het rapport houdt zeewater 4000 keer efficiënter warmte vast dan de atmosfeer, maar zelfs de zee is verzadigd aan het raken. Sinds 1997 is de oppervlaktetemperatuur van de oceanen 13 keer ‘de warmste ooit’ geweest, met 2015 als warmste jaar ooit gemeten. De oceanen zijn nu zo warm dat wetenschappers denken dat de opgeslagen CO2 en het bevroren methaan in de atmosfeer zal worden losgelaten.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de stijging van de zeespiegel. Al deze ingewikkelde feedbackloops zijn nog niet in kaart gebracht, waardoor het dus ook moeilijk is om precies te weten hoeveel de zeespiegel zal stijgen.

Het Nederlandse Deltaplan gaat vooralsnog uit van een maximale stijging van 102 centimeter. Maar het lijkt er steeds meer op dat zelfs dit ‘extreme scenario’ de zeespiegelstijging onderschat. Margeret Davidson van het Amerikaanse instituut NOAA had het al over drie meter rond 2060.

Adios stabiele wereld! Deze kreet lijkt de 21e eeuw goed te gaan samenvatten. Laten we hopen dat wereldleiders behalve mooie beloftes, ook eindelijk écht iets gaan doen. En laten wij eens ophouden met precies op die guy te stemmen die het allemaal maar onzin vindt.

