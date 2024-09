Adje en Sevn Alias geven een eerbetoon aan ‘Paid in Full’ in hun nieuwe video

Met het risico om als een oude verbitterde Joe Budden te klinken: de hiphopfilm Paid in Full uit 2002 is een regelrechte klassieker die minstens op je to-watch-list zou moeten staan. Het misdaaddrama met in de hoofdrol Cam’ron is zelfs zo memorabel dat het hedendaagse rapartiesten nog altijd beïnvloedt, zo blijkt uit deze nieuwe video van Adje en Sevn Alias die hier in première gaat.

Om te zeggen dat Leef Nu geïnspireerd is door de film zou zelfs een understatement zijn. De wasserette waar personage Ace (gespeeld door Sevn) overtuigd wordt om te dealen komt erin terug, net als de blockparty waar in deze Nederlandse vertolking Willie Wartaal en Crooks ergens op de achtergrond hangen. De track – die er trouwens ook best mag zijn – staat op het album van Adje dat aanstaande vrijdag uitkomt, Streetknowledge. De hele plaat is geproduceerd door Esko. Nou, sla je geld stuk op een dvd’tje van Paid in Full, of geef die ouwe betrouwbare PirateBay eens een duwtje in de goede richting, en maak opa Budden trots.

De clip van Leef Nu is geregisseerd door de jonge gasten van Framez Productions, die we een tijdje terug spraken over hun tientallen clips.