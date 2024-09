Hoe je kan uitgaan met alleen je telefoon op zak

Zomaar een scenario: het is bloedheet in de club en er is geen garderobe. Je zakken puilen uit van de troep die je niet in de binnenzak van je jas in een hoek durft te pleuren. Want het is troep, maar wel belangrijke troep. Geld, pasjes, sleutels, vul het zelf maar in.

Als je dit scenario herkenbaar vindt, ga je vermoedelijk niet efficiënt genoeg met moderne technologie om. Het is namelijk 2016, en voor ieder mogelijk driedimensionaal bezit dat een obstakel voor jouw partyvreugde vormt is er tegenwoordig een app. Neem afscheid van de verantwoordelijkheid van een hele rits materiële bezittingen op zak hebben (en houden) in een feestsituatie – met deze apps hoef je voortaan alleen nog je telefoon mee te nemen als je uitgaat.

Je telefoon is je pinpas

De meest voor de hand liggende toekomstdromen laten vaak akelig lang op zich wachten. Waar blijven bijvoorbeeld de vliegende auto’s, draadloze elektriciteit en ruimtekolonies? Iets wat godzijdank niet in dat rijtje thuishoort, is makkelijk betalen met je mobiele telefoon. Met de ING Mobiel Betalen App kan je contactloos betalen met je Android mobiel. Het enige dat je dus hoeft te doen is je telefoon langs het pinapparaat laten glijden, en klaar is Kees. Voor alle bietsers en klaplopers is daarbij “portemonnee thuis vergeten” helaas een excuus uit het verleden. Voor alle andere mensen op de aardbol is het de handigste uitvinding sinds de rijstkoker.

ING Mobiel Betalen

Fietsen is verleden tijd

Op vergeelde foto’s van vroeger wil je nog weleens mensen zien rondrijden op vreemde tweewielige vervoersmiddelen, ook wel fietsen genoemd. In het pre-Uber tijdperk was dat een veel voorkomende manier van verplaatsen. De voornaamste redenen waren de mobiliteit ervan en het feit dat je er ook na drie bier nog prima op kon stappen. Overduidelijke minpunten van de fiets waren dat hij niet overdekt was bij regen, om de haverklap gestolen werd en je de pisang was als je je fietssleuteltje kwijt was. Tegenwoordig zijn er gelukkig taxi-apps die dit onhandige prehistorische rijwiel volkomen overbodig maken wanneer je de deur uit stapt om een avondje te knallen in de binnenstad.

Uber

Een app die je behoedt voor dronken bellen

De lijst van redenen om niet dronken mensen te bellen is eindeloos. Met een geile dronk je ex opbellen is slechts één punt op de waslijst van dingen die je te allen tijde wil vermijden. Gelukkig zijn andere mensen wel slim, en hebben ze een app ontwikkeld die je daarvoor behoedt. Drunk Dial NO! heet het, en het installeren op je smartphone is een van de slimste dingen die je voor een avond knallen kan doen.

Drunk Dial NO!

Slimme Sloten

Het had de titel van een Suske en Wiske kunnen zijn, maar ze bestaan echt. En slimme sloten doen precies wat je denkt dat ze doen. Ze maken je voordeur open en dicht op een commando van je smartphone. Beeld je eens in wat dit kan betekenen voor je uitgaansbeleving. Geen sleutels meer in je zak, nooit meer. Een bijkomstig voordeel is dat je nooit meer rechtsomkeert hoeft te maken als je je ineens niet meer kan herinneren of je nou wel of niet je deur op slot hebt gedaan. Daar is gewoon een app voor.

Kwikset Kevo

Vergeet alle dansmoves die je kent

Sterker nog, vergeet alles wat je weet. Parate kennis is zó twee generaties terug. We dragen de meest uitgebreide encyclopedie ter wereld constant met ons mee. Slag bij Waterloo? IDK, check Wikipedia. Hoe heet die nieuwe serie ook alweer? Let me google that for you! Zelfs danspasjes onthouden is overbodig. Als je op de dansvloer staat, trek je gewoon je telefoon uit je zak, open je de Learn Hip Hop Dance-app en BOEM, lig je ineens windmillend op de vloer.

Learn Hip Hop Dance

Tinder heeft een partyfunctie

Alle materiële zaken daargelaten, weet je wat pas echt zuigt om mee te nemen? Vrienden. Wachten op die, geld lenen aan de ander, er af en toe eentje toeterlampioen uit een goot tillen. Daarom kun je maar beter feesten met vreemden. En de toekomst zou de toekomst niet zijn als daar niet ook al een app voor was. Niemand minder dan Tinder heeft een heerlijke partyfunctie waarmee je kunt uphooken met andere groepen. Je moet dus wel even doen alsof je een groep bent, maar zie dat als leugentje voor jouw eigen bestwil.

Tinder

Je goede humeur

Raadsel: het weegt niets en je krijgt het gratis bij twee bier.

