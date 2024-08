Pijnbestrijding tijdens de bevalling is niets om je voor te schamen

Dat bevallen hoog kan scoren op de pijnschaal is algemeen bekend. Het ter wereld brengen van een kind wordt daarom niet alleen met regelmaat omschreven als ontzettend mooi, maar ook als nogal pijnlijk.

Reden te meer om bevallingspijn serieus te nemen en het gebruik van pijnbestrijding niet af te schilderen als een zwaktebod. Het is al moeilijk genoeg om niet bang te worden van dat ene horrorverhaal dat iemand je ooit heeft verteld.

In samenwerking met Anderzorg vroegen we gynaecoloog in opleiding Joost Velzel naar het verloop van een bevalling en hoe pijnbestrijding hierbij kan helpen. Welke middelen zijn er allemaal en hoe zit het ook alweer met scheuren versus knippen? Bekijk de video hierboven.