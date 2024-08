Elke keer dat je verbrandt, verhoogt je risico op huidkanker

Nee, een zonnebankkuurtje beschermt je niet tegen de zon als je in de zinderende zomerhitte het strand op gaat. En ja, jezelf insmeren als je eenmaal op dat strand ligt, is eigenlijk wel te laat. Dat hoeft dus echt niet met factor 50. Zelfs als je spierwit bent, volstaat factor 30.



Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland. Nederlanders horen in Europa bovendien bij de koplopers als het gaat om het aantal mensen dat huidkanker krijgt. Toch zijn er nogal wat misvattingen over de ziekte, zeker onder jongeren, blijkt uit onderzoek van Stichting Melanoom.

Videos by VICE

We vroegen dermatoloog Jorrit Terra, in samenwerking met Anderzorg, daarom of jongeren minder kans hebben op huidkanker, of je huidkanker kan krijgen ongeacht je huidskleur en wat de grootste misvatting is over huidkanker. Bekijk de video:

Volg TONIC op Facebook en Twitter.