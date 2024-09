Advies voor iedereen die deze maand veganistisch eet

Veganuari, het idee dat je de eerste maand van het jaar vegan gaat om het milieu en je lijf te sparen, zou in 2017 volgens trendwatchers en andere koffiedikkijkers nog groter worden dan ‘dry january’ (waarbij mensen vier weken geen alcohol drinken.) Het veganisme is de afgelopen tijd tenslotte steeds meer uit het geitenwollensokken verdomhoekje gekomen, en het aantal vegans in de wereld stijgt rap. In Engeland zijn het er al een half miljoen, en stonden de kranten vorig jaar vol met vegan gerelateerde nieuws. “Wanhopige” vegans stonden in de rij voor pizza! Veggans — sjoemelvegans die wel eieren (ofwel ‘eggs’) eten — waren de nieuwste trend op voedselgebied! Onderzoek wees uit dat vegans langer leven dan vleeseters, en dat een derde van alle mensen nooit met een vegan zouden willen daten!

Natuurlijk speelde de commercie in op deze trend door het veganbestaan makkelijker dan ooit te maken. De grote supermarktketens verkopen steeds meer vegan producten, en veel vleesvervangers werden naast vegetarisch ook veganistisch. Ben & Jerry’s liet weten dat ze van plan zijn ook zuivelvrij ijs te gaan maken. Quorn begon te werken met vegan producten. Bij Smullers hebben ze nu vegan mayonaise voor op je patat. Etcetera.

En ergens is het ook niet zo gek dat veganisme juist nu zo populair is. Netflix heeft zijn 86 miljoen abonnees het afgelopen jaar getrakteerd op verschillende documentaires over veganisme; zonder dat je het van plan was kan je dus zomaar vanaf je luie stoel iets hebben geleerd over de voor- en nadelen ervan. En in een jaar waarin het soms voelde alsof je als individu weinig verschil kon maken, vormde veganisme ook een makkelijke manier om het persoonlijke politiek te maken – om iets te doen waarvoor je niet afhankelijk was van de verkiezingsuitslag, of een boze tweet.



Het is dan ook niet zo gek dat naar verwachting een hele hoop mensen als goed voornemen deze maand de dierlijke producten zullen laten staan. Mocht jij ook mee willen doen aan veganuari, dan heb ik als doorgewinterde niet-dieren-eter wat tips voor je. Dit zijn de dingen die je sowieso gaan overkomen als je de komende maand dierlijke producten links laat liggen:

Je moet heel vaak poepen

Vlees en zuivel hebben jarenlang de afvoerpijpen in je lijf verstopt, en nu stop je je lichaam vol met het natuurlijke equivalent van Dulcolax. We zitten pas tien dagen in januari, maar je hebt waarschijnlijk al gemerkt dat je (afhankelijk van de hoeveelheid fruit, groenten en peulvruchten die je eet) ongeveer na elke maaltijd moet poepen. Ontbijten, en dan even poepen. Misschien een klein elfuur-poepje na de koffie. Lunchen, en juist, weer een bezoekje aan het invalidentoilet op werk. En als je het redt om thuis te komen voor de volgende wc-beurt komt aanzetten: knap werk. Als je het einde van de maand haalt zal je een hernieuwd respect hebben voor het menselijk lichaam en diens afvalverwerkingsvermogen.

Je krijgt af en toe buikpijn

En dat komt doordat je dieet nu voor ongeveer 85 procent uit vezels bestaat. Als je buikpijn of krampen krijgt, blijf dan gewoon relaxed en google vooral niet “ik heb krampen ga ik dood” of iets dergelijks: het gaat wel weer over. Je spijsvertering heeft even de tijd nodig om te wennen en dat duurt niet lang. Daarnaast eet je nu waarschijnlijk meer bonen en peultjes, wat ook nog andere bijwerkingen heeft, als je begrijpt wat ik bedoel. (Scheetjes. Heel veel scheetjes.)

Je zal allerlei soorten nepvlees en nepkaas proberen, en behoorlijk pissig worden omdat het op dit moment allemaal nog naar plastic smaakt

De laatste keer dat je een heerlijke dikke plak Gouda in je mond propte was rond kerst, wat dus betekent dat je nog heel goed weet hoe kaas hoort te smaken. Verwacht niet dat je brein direct de overstap maakt naar: “óké, prima, deze vervanger gemaakt van kokosolie en xanthaan smaakt precies zoals het hemelse origineel.”

Sommige mensen worden veganist en proberen dan dezelfde dingen te eten als normaal, maar dan met vervangers. Toch zal je er al snel achter komen dat er lekkerdere lunches te eten zijn als vegan dan een boterham met nepkaas (hummus, bijvoorbeeld). Als je een echte vleeseter bent, zou ik je aanraden om vervangers voorlopig te vergeten, omdat je anders erg boos en gedesillusioneerd gaat worden en ervan overtuigd zal raken dat vegans alleen maar doen alsof ze dat nepvlees lekker vinden. Dat vinden ze ook niet écht; ze zijn gewoon vergeten hoe vlees smaakt, en het lijkt voor hen nu hetzelfde.

Er zit overal ei in

“Veganuari? Dat wordt een eitje!” lach je (haha!), omdat je niet dol bent op vlees en zuivel je een opgeblazen gevoel geeft, en ach, vegans sjoemelen af en toe vast wel met een gekookt eitje.

Maar wat je nog niet begrijpt is wat vegans allang weten: eieren zitten echt in alles. Dit geldt ook voor zuivel, maar nog meer voor eieren. En dat betekent dat je niet zomaar een supermarkt in kan wandelen en alles kan eten wat veganistisch lijkt. Bekijk de ingrediënten en je kan meteen de volgende producten wegstrepen: taart, gebak, pesto, Doritos met kaassmaak, Nutella, mueslirepen, warme chocolademelk, crackers, saladedressings, lolly’s, mayonaise, soep.

Zelfs een heleboel onschuldig ogende vegetarische dingen bevatten nog altijd eieren als bindmiddel — zoals veel Quorn-producten. En dan staat er op de verpakking niet eens expliciet ‘ei’, maar dingen als ovalbumine, ovomucine, ovomucoïd. En een product bevat zuivel als er wei, lactose of caseïne op het etiket staat. Sorry, ik weet dat ik aan het mierenneuken ben, maar als je dit echt wil doen moet je ook begrijpen hoe lastig het is om een #super #sexy #vegan te zijn.

Mensen zullen grappen over je maken, waaronder minstens twintig keer de klassieker: “Hoe weet je of iemand vegan is? Dat vertellen ze je meteen”

Hoe weet je of iemand een saaie lul is? Ze zullen de hierboven genoemde grap maken alsof het hun eigen grap is. Ze zullen ook iets zeggen als “vlees eten is natuurlijk, de holbewoners deden het ook,” waarop jij dan moet antwoorden: “Ja, Peter, maar op verschillende punten in de geschiedenis vonden we het ook prima om seks te hebben met dieren.” Het probleem is dat mensen er niet van houden als andere mensen iets nieuws proberen. We houden er niet van als mensen iets doen wat hen of de wereld beter gaat maken als we het zelf niet doen. We worden defensief als mensen niet zo voorspelbaar zijn als wij omdat we hierdoor vraagtekens moeten zetten bij onze eigen acties en overtuigingen. We willen graag dat iedereen net zo kut is en blijft als wijzelf, alsjeblieftdankjewel.

Je gaat leuke gesprekken tegemoet met je opa’s en oma’s, of elk ander persoon boven de zestig, voor wie het idee dat je geen zuivel of eieren eet onbegrijpelijk is

Oude mensen zullen heel begripvol knikken als je ze vertelt over je nieuwe dieetkeuzes, en een vegetarische pizza voor je bestellen, en dan verbijsterd zijn wanneer je aan ze uitlegt dan een vegetarische pizza niet vegan is, en dat pizzakaas óók kaas is. En hoe zit het dan met eieren? Nee, oma. Mag je dan wel vis eten? Nee, oma. Je kan best één gekookt eitje eten, doe niet zo raar. Ben bang van niet, oma!

Als je dronken bent of je een kater hebt zal je een keer de mist ingaan

Vergeet het geen-kaas-eten-gedeelte; dit is de ultieme test of je nu een Echte Vegan bent. Hopelijk hou je naast een diervrije maand ook gelijk een alcoholvrije maand, wat betekent dat je even geen vrienden meer hebt, wat betekent dat er geen groepsdruk meer op je rust en de kans dat je dronken een kebab naar binnen schuift een stuk kleiner is.

Je zal in restaurants soms een aardappel en een blaadje sla krijgen, en moeten doen alsof je dat prima vindt

Nee, prima joh — ik vind het helemaal niet erg dat ik net zoveel moet betalen voor een fantastische maaltijd van krieltjes en broccoli als voor een steak.

Het kan zijn dat je dikker wordt

Je dacht dat ik zou zeggen dat je zou afvallen, hè? Sorry, al dat poepen helpt weinig om van de kilootjes af te komen. Als je tijdelijk vegan bent geworden omdat je wil afvallen, kan je net zo goed direct stoppen. Al die koolhydraten uit bonen, brood, etcetera, gecombineerd met het feit dat je misschien overcompenseert omdat je al dat vlees en kaas zo mist, kunnen ertoe leiden dat je flink aankomt.

Vegan chocola is beter dan goedkope melkchocola

Melkchocolade – en dan vooral van die goedkope meuk die je in de supermarkt koopt – is een walgelijke belediging voor de cacaoboon en is bedoeld voor kinderen die nog borstvoeding krijgen. Ik wil je dit eigenlijk niet vertellen omdat je ze dan misschien voor m’n neus wegkaapt in de biowinkel, maar Vego-repen zijn je beste vriend. Ze bestaan min of meer alleen uit suiker, hazelnoten en cacao, en je gaat bijna trillen door de bloedsuikerpiek, wat dus betekent dat het ontzettend lekker is.

Na één maand smacht je nog steeds naar je oude eetgewoontes, dus moet je nog even doorzetten

Het duurt ongeveer 45 tot 60 dagen om je over je emotionele en fysieke hunkering naar iets heen te zetten. Na een maand kan je niet helemaal overstag zijn gegaan voor deze nieuwe manier van leven. Maar misschien heb je wel iets gemerkt van de aanvankelijke energieboost die veel vegans ervaren, waardoor je wellicht geïnspireerd raakt om toch door te gaan. En als je nog een extra zetje nodig hebt, kijk dan gewoon nog een keertje naar Cowspiracy en eet een hele doos Vego-repen.