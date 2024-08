Hé, AFAS Live! Hier 113 namen waarmee jullie weer populair kunnen worden

Hou je vast voor dit brekende nieuwtje: mensen vinden bier interessanter dan software. Misschien moeilijk voor te stellen, zo op de dinsdagochtend, maar het is toch écht zo. Daar heb je geen wetenschap voor nodig. Dat is natuurlijk goed nieuws voor kroegbazen, drankbakken en ander innemend gespuis, maar slecht nieuws voor de directie van softwarebedrijf AFAS: sinds zij de Heineken Music Hall hebben omgedoopt tot AFAS Live, is de merkwaarde van het poppodium gehalveerd. En alsof dat nog niet rampzalig genoeg is, zakken ze naar de zeventiende plek op de ranglijst van populairste podia. Twee jaar geleden stonden ze in diezelfde lijst nog vijfde.

Dit zegt het Cultuursector Merkenonderzoek, een tweejaarlijks onderzoek naar welke merken wij Nederlanders op cultureel gebied nou echt leuk vinden. Bløf, bijvoorbeeld. Di-Rect ook. Golden Earring, de Parade, het Anne Frank Huis, de Ziggo Dome, Carré, Ahoy, het Metropole Orkest, Racoon, Pathé – allemaal scoren ze hoog. Maar tragisch genoeg hoort AFAS Live hier dus niet bij volgens het onderzoek.

Videos by VICE

Nou is het ook niet echt realistisch om als softwarebedrijf te concurreren met de gouden geluksbrengers van Heineken. Dit is een ontzettend moeilijke opgave. Gelukkig zijn wij bij Noisey de naarste niet, en hebben we hier geheel vrijblijvend een lijstje met merknamen opgesteld die het beter zouden doen dan AFAS Live. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen.

Johns Bier Paleis



Amy’s Wijnhuis

De Zuipkeet

Albert Heijn

Ziggo’s Dome

De Goudmijn

De Feestfabriek

Dansen met Sterren

Calvé Corner

Super Mario Bros

Trump Tower

Human Centipede

TunFun

Team Rocket

Bertolli

Luctor et Emergo

Forum voor Democratie

Meld Misdaad Anoniem

Olvarit

Cinevillepas

Dit is me nieuwe nummer, ouwe kan je verwijderen, groetjes van de nachtapotheker

Windows XP

Ben m’n oplader kwijt

Samson, Gert en een willekeurige passant

Valtifest

Pedigree Pal

Het Huis Anubis

Zombie Nation

Zoekt Huis in Amsterdam

Marc’s Zuckerberg

AFWAS Live

Zomfg

4-broom-2,5-dimethoxyfenethylamine

Kapitein Iglo’s Iglo

iT

Een Vrolijk Weekblad

ProRail

Project Blue Beam

*Snif*

Homeward Bound: The Incredible Journey

Het Bureau

VICE Media Benelux

Howard Komproe

Tim’s Tent

YouTube

Bol.com

Aambeien

Het Grote Podium

De DNA-test is binnen

The Post Online

Richard Krajicek

Vindicat

Sippie’s Superlijm

Romario

Suske en Wiske en Tante Sidonia en dan natuurlijk Lambik en Jerom

KLM

Het Bernini Mysterie

Superdieren

Pokébowl Spicy Tuna

Leuke oom

Asbest Club

HOLY SHIT DE URUK-HAI KOMEN ERAAN

De Kaaiman Eilanden

Ludo uit Goede Tijden, Slechte Tijden

Het slimme molletje

C’est Moi!

In de ban van de ring

Pizza Hawaii

Nerd Alert

SkateCafé

Manu Chao

De School

Alles is Liefde

NEE PAS OP DAT IS EEN DRAAGMUUR

De Belg

Jack’s Casino

Brasserie In d’Oude Bolhoed

De waarbenjij.nu-pagina van Guido

Camping El Dorado

Marlboro Light

Kiki’s Kietelclub

Voetbal kijken op groot scherm

Pianobar L!ve

Metallica

Ivar de Beenloze

Wiskunde B

Broodje Beenham

Zo Zou Pim Het Gewild Hebben

Het Riool

Murdock van The A-Team

Is dit zoete aardappel of pompoen?

Hier gaat de tandarts niet blij mee zijn

Wordt vervolgd…

Subbacultcha

Amsterdam-Noord

J Mascis

MS-DOS

Look-O-Look International B.V.

Monsanto

Grove Mosterd

Brum het guitige autootje

Anastasia Steele moet niet zo kleinzerig doen

Ruurd

Iemand die heel goed Hans Teeuwen kan nadoen

Superlijm!

Toxic Shock

Jij gaat naar de hel, Jaap Amesz

Unicef



Assurancetourix

Moeras

Katana

Nekbaard

Jos



Volg Noisey op Facebook, Instagram en Twitter.