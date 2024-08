Van alle momenten die Lowlands telt is de maandagochtend niet de meest feestelijke. Station Dronten is nu eenmaal een minder leuke plek om je naartoe te bewegen dan de Lima. Toch zit er ook schoonheid in het gedeelde leed dat de hellentocht richting de uitgang van het festivalterrein oplevert.

Fotografen Chris en Marjan vroegen de sjokkende festivalverlaters of ze nog één keer op de foto wilden.

Videos by VICE

Anjar

Body

Elja

Joost

Juliet

Lisa

Lotte

Mare

Merlinda

Rayael

Sam

Thaisa

(Volg Chris & Marjan op Instagram)