Niemand weet wie deze afgrijselijke fanfictie over Harry Potter heeft geschreven

Ebony Dark’ness Dementia Raven Way is een jonge, satanistische gothic heks. Ze is net aangenomen bij Zweinstein en verovert het hart van een zekere Draco Malfidus, die net zo satanistisch en gothic is. Na een concert van Good Charlotte in Zweinsveld gaan de zwartgeklede tortelduifjes even naar het Verboden Bos, om hun kersverse relatie in te wijden. En dan horen ze ineens de stem van Albus Perkamentus. “WAT DE FUCK ZIJN JULLIE AAN HET DOEN, STELLETJE DEBIELEN!”

Ebony huilt tranen van bloed en gaat slapen in haar doodskist. Op dat moment weet ze nog niet dat niet veel later ook Harry Potter verliefd op haar zou worden. Harry heeft zich eveneens bekeerd tot het satanisme en heeft nu geen bliksemschicht maar een pentagram op zijn voorhoofd. Ook heet hij geen Harry meer, maar ‘Vampier’. Om Ebony’s hart te veroveren moet hij de strijd aangaan met Draco, die trouwens ook zijn voormalige geliefde is. O en trouwens: Ebony heeft de opdracht gekregen om Vampier te vangen, van niemand minder dan Voldemort.

Mocht je wat verward zijn door deze hitsige, biseksuele en satanistische interpretatie van het verhaal van JK Rowling, dan ben je niet de enige. Wat je zojuist las is een bondige samenvatting van de eerste vijf hoofdstukken van het legendarische fanfictie-verhaal ‘My Immortal’ (die in totaal uit 44 hoofdstukken bestaat).

My Immortal was ergens tussen 2006 en 2007 geüpload op fanfiction.net, en is geschreven door een zekere XXXbloodyrists666XXX – ook wel bekend als Tara Gilesbie. Tenminste, wie écht de auteur is van dit verhaal, dat bekendstaat als de slechtste fanfictie ooit, is nog altijd een raadsel. Fans zijn vastbesloten om dit mysterie te ontrafelen, al is het maar omdat ze benieuwd zijn of dit broddelwerk neergepend is door een overijverige tiener of gewoon expres heel slecht is opgeschreven.

Wat spelling en grammatica betreft zijn de eerste hoofdstukken nog relatief correct, maar na een tijdje zo ondraaglijk dat het Koningslied nog best oké lijkt. Volgens de My Immortal-Wiki, een fanpagina over deze fanfictie, zijn de eerste vijftien hoofdstukken geredigeerd door een zekere Raven, die met Gilesbie bevriend is. Maar daarna gaan alle remmen los en bestaan niet alleen de introducerende opmerkingen van de auteur aan het begin van bijna ieder hoofdstuk uit een hoopje woordenkots, maar ook gewoon de hoofdstukken zelf.

“WARNING: SUM OF DIS CHAPTA IS XTREMLY SCRAY. VIOWER EXCRETION ADVISD,” schreef Gilesbie bijvoorbeeld ter introductie van een hoofdstuk. Of: “STOP flaming! if u flam it menz ur a prep or a posr! … PS im nut updating umtil I get five good revoiws!” – waarmee ze lezers vroeg om haar niet meer aan te vallen en dreigde het verhaal niet te updaten als ze dat toch zouden doen.

Het verhaal lijkt weinig respect te hebben voor de originele Harry Potter-saga, gezien de simpele zielen die alle hoofdpersonages zijn geworden en het eindeloze geprut aan hun namen en karaktereigenschappen. Perkamentus – die in het Engels Dumbledore heet, maar in dit verhaal ook vaak ‘Dumblydore’ of ‘Dumbledark’ wordt genoemd – is een aanstellerige gothic met een gespleten persoonlijkheid, die het ene moment erg seniel is en het volgende moment zijn leerlingen uitscheldt. Sirius Zwarts heet hier ‘Serious’ en wordt een enkele keer ook ‘Sodomizes’ genoemd. De lievelingsdocent van Ebony is een nieuw personage dat professor Sinistra heet, al verandert die naam af en toe ook weer in ‘Sinatra’. Een zorgwekkend groot aantal Zweinstein-docenten blijkt pedofiel te zijn.

“En dat zijn nu juist precies dingen waar mensen die van fanfictie houden een grote hekel aan hebben,” zei Anne Jamison, universitair docent van Princeton, in 2015 tegen Vulture. Doordat de plot zo onsamenhangend is en de personages alle kanten uitschieten, is het verhaal een belediging voor subculturen die juist bekendstaan om hun gevoeligheid, zoals metalheads, Potterheads en gothics. Er zijn zeker fans die geloven dat My Immortal echt is, maar er zijn ook genoeg mensen die denken dat het een typisch voorbeeld van internettrollen is, of gewoon een meesterwerk.

Er gaan meerdere theorieën rond over de ware identiteit van Gilesbie, en fans hebben druk naar aanwijzingen gezocht in de 22.000 woorden lange woordenbrei. Maar toch is er weinig over haar bekend. De zin “omfg im leeving dubya pretty soon kant wait!!!” wekte de indruk dat ze uit Dubai kwam, maar ‘dubya’ kan ook een enorm overdreven uitgesproken ‘double-u’ zijn, en dus een verwijzing naar een andere plek, of een plagerijtje richting de toenmalige Amerikaanse president George W. Bush.

Na hoofdstuk 44, waarin Ebony “sexily” huilt en “Voldrimort” een “Abrakadabra” toewenst, eindigt het verhaal ineens abrupt. Fans vragen zich sindsdien af of ze vergeten is om verder te gaan met het verhaal, of ze het simpelweg in één keer zat was geworden en er de brui aan gaf.

Sinds de laatste update in 2007 hebben meerdere mensen beweerd dat ze Gilesbie zijn, maar niemand wist de twijfels echt weg te nemen. In 2007 deed Rose Christo verwoede pogingen om te bewijzen dat ze eraan had meegeschreven – ze liet onder andere een zogenaamd origineel tekstbestand zien en beweerde dat ze de eigenaar was van het mailadres waarmee het account XXXbloodyrists666XXX op fanfiction.net was aangemaakt. Het leverde haar een contract op bij een uitgever, alleen werd dat snel weer teniet gedaan toen men erachter kwam dat ze het bewijs had vervalst.

Bijna vijftien jaar na publicatie zijn er nog altijd fans op zoek naar Tara Gilesbie – zij denken dat het onmogelijk een grap kan zijn omdat het boek zoveel tijd heeft gekost om te schijven. In de tussentijd heeft het een cultstatus gekregen, en is er zelfs een webserie ontstaan. Of je het nu in 2006 al of pas in 2020 hebt ontdekt, My Immortal blijft het bewijs dat het internet vol magie zit.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE Frankrijk

