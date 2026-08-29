Africa Skate Bouwt aan een Skateboard Industrie in Afrika

Skateboarden is in Afrika allang geen niche meer. In steeds meer steden ontstaan lokale scenes, worden skateparken gebouwd en groeit een nieuwe generatie skaters op. Toch komt veel van het materiaal en de ondersteuning nog uit het buitenland. Dat remt de groei van de sport, terwijl skateboarden juist zo veel kansen biedt aan jongeren in Afrika.

Africa Skate wil daar verandering in brengen. De organisatie is voortgekomen uit het Ethiopische initiatief Ethiopia Skate, opgericht door Abenezer Temesgen. Samen met Robel Yohannes en Arsema Thomas werkt hij aan de opbouw van een netwerk van skateboardgemeenschappen in heel Afrika. Het doel is niet alleen om meer mensen op een skateboard te krijgen, maar om een complete industrie rondom de sport op te bouwen.

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Het verhaal begon ruim tien jaar geleden in Ethiopië. Wat startte met één skateboard en een kleine groep enthousiaste skaters, groeide al snel uit tot een groter initiatief. Met beton dat afkomstig was van een bouwplaats bouwden zij hun eerste ramp en creëerden daarmee een plek waar jongeren elkaar konden ontmoeten en hun passie voor skateboarden konden delen.

Sindsdien heeft Ethiopia Skate een belangrijke rol gespeeld in de groei van de skatecultuur in het land. Het initiatief is betrokken geweest bij de ontwikkeling van zeven skateparken, verspreid over verschillende delen van Ethiopië. Daarmee zijn niet alleen nieuwe plekken ontstaan om te skaten, maar ook ontmoetingsplaatsen waar jongeren samenkomen en deel uitmaken van een gemeenschap.

De organisatie werkt daarbij samen met lokale overheden. Gemeenten hebben materialen als beton, grind en ijzer geleverd en opdracht gegeven voor de aanleg van skateparken in steden als Addis Abeba, Konso en Awasa. Met Africa Skate willen de oprichters deze aanpak nu uitbreiden naar andere landen en zo stap voor stap bouwen aan een sterk en zelfstandig skateboardnetwerk in heel Afrika.

Skateboarden als opstap

Voor de oprichters van Africa Skate is skateboarden veel meer dan een sport. Het is een manier om jongeren te bereiken, met elkaar in contact te brengen en onderdeel te laten worden van een gemeenschap. Vanuit die omgeving worden jongeren aangemoedigd om nieuwe vaardigheden te ontdekken en worden er kansen gecreëerd op het gebied van onderwijs en werk.

Zo organiseert Africa Skate workshops op het gebied van fotografie, grafisch ontwerp, schilderen, film, acteren en muziekproductie. Ook dragen sommige skaters bij aan de bouw van nieuwe skateparken. Zo leren jongeren niet alleen nieuwe vaardigheden, maar krijgen ze ook de kans om actief bij te dragen aan de gemeenschap die rondom skateboarden ontstaat.

Volgens Yohannes zijn die mogelijkheden geworteld in wat skateboarden je van nature al leert. “Iedereen in het skatepark krijgt advies van iemand anders die toekijkt. Er heerst echt een gevoel van solidariteit,” zegt hij.

“Daarnaast ontwikkel je door skateboarden veerkracht. It kills your ego, want zodra je valt, moet je weer opstaan. En als je een trucje eenmaal hebt gedaan, lukt het de volgende keer misschien niet. Je moet het doen met wat je hebt.”

Volgens Yohannes kunnen die vaardigheden ook buiten het skatepark goed van pas komen. Het vermogen om je aan te passen, door te zetten en te werken met beperkte middelen is volgens hem een van de redenen waarom zoveel skaters later in creatieve sectoren terechtkomen.

Het doel van Africa Skate is dus om skateboarden in te zetten als een weg naar werk, in plaats van het simpelweg als een hobby te zien. De ambities van de organisatie reiken veel verder dan het opleiden van professionele skateboarders. Africa Skate wil dat jonge skaters een carrière kunnen opbouwen rond de vaardigheden die ze via het skateboarden ontwikkelen.

Het talent is er al

Maar voordat skateboarden een realistisch carrièrepad kan worden, moet de sport zelf toegankelijker worden in heel het continent.

In sommige Afrikaanse steden zijn er helemaal geen skateshops. Boards en andere materialen moeten vaak worden geïmporteerd, waardoor invoerrechten en andere douanekosten gelden. Een skateboard kost gemiddeld zo’n 70 tot 100 dollar.

Een professionele carrière opbouwen is nog ingewikkelder. Er zijn relatief weinig wedstrijden verspreid over het continent, en reizen door het continent is extreem duur en voor de gemiddelde skater niet toegankelijk.

Wie intercontinentaal wil concurreren en rankingpunten wil verzamelen, moet nog verder reizen. Vliegtickets, accommodatie en visumbeperkingen kunnen er al snel voor zorgen dat zo’n wedstrijd alleen betaalbaar is voor een klein aantal skaters.

Het gevolg is dat Afrika internationaal ondervertegenwoordigd blijft, ondanks de aanwezigheid van talent.

“Het talent is er absoluut,” zegt Thomas. “We beschikken alleen niet over de infrastructuur en middelen, in de vorm van skateboards en gear.”

Africa Skate wil daarom meer wedstrijden in Afrika organiseren en deelnemende skaters ondersteunen met reis- en verblijfskosten. Tegelijkertijd bouwt de organisatie contacten op met skateboardgemeenschappen in Kenia, Nigeria, Zuid-Afrika, Madagaskar en Oeganda.

Minder afhankelijk van buitenlandse hulp

De plannen van Africa Skate zijn ook een reactie op de manier waarop internationale organisaties tot nu toe in Afrikaanse skatescenes hebben geïnvesteerd.

Buitenlandse organisaties hebben volgens Thomas een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de Ethiopische skatescene. Maar alleen een skatepark bouwen en daarna vertrekken, levert volgens haar niet vanzelf een duurzame skatescene op.

“Er is soms sprake van onwetendheid en een white-saviour complex,” zegt ze.

Haar punt is niet dat internationale steun ongewenst is. Het gaat erom dat internationale organisaties soms een oplossing meenemen zonder eerst te luisteren naar de lokale gemeenschap.

Een skatepark bouwen klinkt goed, maar wie onderhoudt het? Past het ontwerp bij de stad? Is het toegankelijk?

Africa Skate pleit voor lokale zeggenschap. Niet een Europees model kopiëren naar Afrika, maar oplossingen bouwen die uit de lokale gemeenschap zelf komen.

Een ander voorbeeld dat ze noemt zijn gedoneerde skateboards. Een board dat intensief wordt gebruikt, kan al binnen een maand kapot zijn. Als vervanging vervolgens opnieuw uit het buitenland moet komen, blijft de lokale scene afhankelijk van nieuwe donaties.

In plaats van materiaal te sturen dat uiteindelijk kapot kan gaan of niet meer vervangen kan worden, willen ze dat er wordt geïnvesteerd in het versterken van de lokale infrastructuur en productie. Africa Skate onderzoekt daarom of skateboards in Ethiopië kunnen worden geproduceerd en werkt daarbij samen met institutionele partners om in kaart te brengen wat daarvoor nodig is. Lokale productie zou deze afhankelijkheid uiteindelijk moeten doorbreken.

Die industrie moet bovendien breder worden dan alleen productie.

De organisatie onderzoekt ook de mogelijkheid om naast skateparken winkels en horecagelegenheden te openen, zoals cafés en skateshops waar skaters kunnen werken en tegelijkertijd nieuwe vaardigheden kunnen leren. Yohannes en Thomas noemen het een

‘360-gradenaanpak’: een ecosysteem waarin verschillende onderdelen van de skateboardcultuur elkaar versterken.

De scene lokaal houden

Lokaal eigenaarschap staat centraal in dat idee.

Ethiopia Skate heeft de skateparken gratis toegankelijk gehouden, ondanks de kosten die het onderhoud met zich meebrengt. De organisatie vindt vrije toegang belangrijk om skateboarden onderdeel te maken van de lokale gemeenschap.

Dat zie je ook terug in het ontwerp van de parken. De kunst en namen weerspiegelen de lokale omgeving, in plaats van een standaard westers skatepark na te bootsen.

Volgens Thomas laten skateparks iets zien over Afrikaanse steden wat in veel westerse media ontbreekt. Afrikaanse steden zijn geen monolithisch decor van armoede en problemen. Het zijn plekken waar jongeren cultuur maken, ruimte claimen en nieuwe gemeenschappen bouwen. Skateparks spelen daarin een belangrijke rol.

Van Addis Abeba naar de rest van Afrika

Vanuit Ethiopië wil Africa Skate nu de rest van het continent bereiken. Addis Abeba speelt daarin een centrale rol. Als diplomatieke hoofdstad van Afrika biedt de stad mogelijkheden om contacten te leggen met overheden en sportministeries in andere landen.

Het langetermijndoel is om Afrikaanse skaters de kans te geven op het hoogste niveau te concurreren, waaronder op de Olympische Spelen. Maar voordat dat kan, moet eerst de basisinfrastructuur op orde zijn: plekken om te trainen, materiaal, coaches en juryleden, en wedstrijden waarvoor je niet de halve wereld over hoeft te reizen.

De eerste grote stap is de Africa Skate Cup, die van 13 tot en met 16 januari 2027 in Addis Abeba wordt gehouden. Het evenement is bedoeld om skaters uit verschillende Afrikaanse landen samen te brengen en de skatescene van het continent een groter podium te geven. Het is ook het eerste grote project waarmee Africa Skate internationaal de aandacht wil

vestigen op zijn bredere plannen.

Voor de oprichters van Africa Skate draait het niet om de vraag of Afrika genoeg skateboardtalent heeft, maar of jongeren de kansen krijgen om er daadwerkelijk iets mee te doen.

Foto credits: Bamalak Tesfa & Ruel Fissiha