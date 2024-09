Hondslelijke beeldjes die in spiegelbeeld bloedmooi zijn

Er is niets mis met jouw ogen. De sculpturen van Jonty Hurwitz lijken in eerste instantie misschien meer op het resultaat van iemand die zijn klauwen heeft geplet met een tankdeur. Maar als je er met een ronde spiegel naar kijkt, blijkt het opeens allemaal prima te kloppen.

Hurwitz vertelt Creators dat hij geïnspireerd raakt door hoe kunst en technologie met elkaar samenwerken. In de vroege jaren negentig was hij een van de eerste creatievelingen op het internet, maar hij merkte dat zijn werk esthetisch en technisch snel verouderd raakte. Zo ontstond het verlangen om permanenter werk te maken.

Videos by VICE

“Ik wilde iets maken dat ik met mijn handen kon vasthouden,” vertelt hij. “Het viel me op dat Leonardo’s Eye van Leonardo da Vinci de eerste anamorfische tekening was en daar was ik echt verbaasd over. Ik wilde zijn vervormde oog naar deze tijd halen.”

Voor Hurwitz benadrukken de optische illusies – die hij met behulp van software maakt – dat er meerdere werkelijkheden zijn. “We ontwikkelen een realiteit voor onszelf en zien die als de waarheid. Maar als je er op een andere manier naar kijkt, dan zie je een compleet verschillende waarheid in precies dezelfde ruimte,” zegt Hurwitz. “Die ander manier is wat mijn kunst probeert vast te leggen: twee compleet verschillende waarheden in één ruimte.”



Die gedachtegang kon onlangs geuit worden in het kunstwerk What Do You Believe?, wat lijkt op een stalachtiet vanuit de meeste hoeken, maar wanneer je vanuit de juiste richting kijkt zie je een schedel verschijnen. Geschokt door een recentelijke dood van een vriend wilde Hurwitz de overgang van leven naar dood onderzoeken. Hij zag het als een mogelijkheid om de beweging van de ene naar de andere wereld te ontdekken.

“Op een gegeven moment zie je een schedel, en dan kom je in een compleet andere werkelijkheid en is het alsof je dit Holbein-achtige schilderij ziet,” zegt Hurwitz. “Het is een eerbetoon aan het werk dat hij deed: een reactie en eerbetoon aan hem.”