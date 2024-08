Door agressieve vegans krijgen carnivoren alleen maar meer zin in vlees

Iedereen heeft wel een persoon in zijn vriendengroep die aan iedereen moet vertellen hoe z’n leven op grote wijze is veranderd. Je weet precies hoe vaak hij in de sportschool staat (elke ochtend, om zes uur, ook in het weekend) en zijn blender wordt daadwerkelijk gebruikt voor spinazie- en tarwegrassmoothies. En dat hij nu vegan is, dát heeft hij je meteen verteld.

Eerst was er een moralistisch praatje over klimaatverandering en vervolgens werd je WhatsApp-groep overspoeld met foto’s van schatztige biggetjes. Op de link naar ‘101 redenen om vegan te worden’ heeft tot nu toe niemand gereageerd.



Je opdringerige, groene vriendin heeft wellicht een totaal verkeerde manier gekozen om carnivoren te overtuigen, suggereert een nieuw onderzoek.



