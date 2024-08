Ah kijk, drones hebben nu vlammenwerpers

Het gaat best kut met de wereld hè? Nederland doet niet mee aan het WK, Marokko is al vroegtijdig uitgeschakeld en er zijn tal van echte problemen die onze wereld naar de klote dreigen te helpen, waaronder deze vriend: de drone die vuurstralen schiet.



Someone decided to use a drone with a flamethrower to clear debris from power lines and now my life is complete pic.twitter.com/rVJKgrlbLK — Jon Levine (@LevineJonathan) June 19, 2018

Zoals je kunt zien spuwt ‘ie vuur op een elektriciteitskabel om een soort grote zak eraf te branden. Het ziet er misschien uit als iets wat Bond-badguy Elon Musk zou doen of het resultaat van een uit de hand gelopen gadget uit Black mirror (zo eentje die het einde van de mensheid in sneltreinvaart brengt). Het is moeilijk om met zekerheid te zeggen — er is niemand die rept over waar dit precies is gefilmd en welke psychopaat het gemaakt heeft — maar deze machine zou, met onschuldige intenties, op aarde gebracht zijn door een Chinees energiebedrijf.

Videos by VICE



Volgens Gizmodo zet dit bedrijf de vlammenwerpers in om elektriciteitskabels schoon te maken, iets waar een man op een ladder of kraan veel meer moeite mee zou hebben. Maar daar gaat het niet om. Waar het wel om gaat is dat er piepkleine, op afstand bestuurbare robot-draken door de lucht vliegen en het nu wachten is tot ze hun dodelijke vuurstraal richten op de mensen die ze zelf op deze wereld hebben gezet. Natuurlijk is het best cool om te zien wat zo’n klein monstertje met een elektriciteitskabel kan doen, maar besef even wat dit ding met je vlees zou doen.

Dit is het dus. Dit is hoe het gaat gebeuren. Gigantische robots die ons op de hielen zitten, hoofdloze cyborghonden die ons zullen onderwerpen, en we gaan dus allemaal omkomen in een drone-vlammenzee. Misschien moeten we met z’n allen — in deze wereld die al zo fucked up is— die robotapocalyps maar gaan omarmen.

Volg VICE via Facebook, Instagram en Twitter.