Het is prachtig hoe deze rechtszaal luistert naar ‘Lose Yourself’ van Eminem

Het is nu al een tijdje duidelijk dat Eminem de grootste politieke partij van Nieuw Zeeland aanklaagt. Hij vindt de muziek die The National Party onder hun campagnefilm heeft gemonteerd een zwak aftreksel van Lose Yourself, zijn welbekende en prachtige ode aan de spaghetti van zijn moeder. In deze roerige tijden, waarin iedereen totaal doorgeslagen lijkt te zijn, is het moeilijk om soms nog de mooie dingen van het leven te zien. Zoals dit filmpje, waarin de co-producer van Lose Yourself in volle concentratie de riffjes van de track akoestisch ten gehore brengt in de rechtszaal.

Of dit filmpje, waarin een rechtszaal in Nieuw Zeeland – inclusief rechters, advocaten en getuigen – in stilte naar Lose Yourself luistert. Het is een meesterwerk. Verlies jezelf even: ga zitten, zet een kopje thee en geniet van de idiote schoonheid die je nog op deze wereld kan vinden, als je maar goed zoekt.

Videos by VICE