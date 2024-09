Ahmed Malek is de Algerijnse Brian Eno

Als je op Google zoekt naar ‘Algerian electronic music’, kom je in bijna alle gevallen terecht bij één man: Ahmed Malek. En wat blijkt? Deze guy is zo’n beetje de Algerijnse Brian Eno.

Melancholisch, loom, emotioneel en doortastend: Maleks composities zijn van alles, maar nooit saai of deprimerend. Dat is best wel cool voor iemand die in 1932 geboren werd en waarschijnlijk de allereerste Arabische elektronische muziek voor films maakte. Dj Habibi Funk was al jaren fan van Ahmed Malek, maar er stond nauwelijks iets van hem op internet – Malek overleed in 2008 en heeft zijn werk nooit online gezet. Tot twee jaar terug, toen Habibi Funk via via in contact kwam met Maleks dochter en zij hem al zijn werk opstuurde.

La Silence Des Cendres is dankzij de harmonie tussen de piano, viool en gitaar een van de mooiste liedjes op Habibi Funks Soundcloud. Funky drums waar je op kunt meeknikken, een subtiele viool waardoor de melodie in je kop blijft hangen, ja, La Silence Des Cendres is een onwijs mooi liedje, met ook nog eens een prachtige titel – zelfs als je Frans even belabberd is als het mijne.

O ja, deze Arabische muziek smaakt naar meer, of niet? Toevallig doet Habibi Funk op 14 juli een setje in BAR Rotterdam. Komt dat effe mooi uit!