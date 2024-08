Mexicaanse drugskartels hebben nu ook al ontploffende drones

Toen de Mexicaanse politie op 20 oktober vier mannen in een pickup-truck aanhield in de buurt van de stad Salamanca, stond ze een nare verrassing te wachten. Naast de gebruikelijke AK-47’s hadden de mannen – leden van een drugskartel – een onbemand vliegtuigje bij zich met een “groot explosief” eraan bevestigd, dat op afstand kon worden opgeblazen.

Een drone als wapen dus.

In de regio waar de mannen werden gearresteerd stikt het van de drugskartels. Volgens Dr. Robert Bunke van Small Wars Journal zijn het Sinaloa-kartel, de Los Zetas, en Cártel Jalisco Nueva Generación allemaal actief in dit gebied.

Het was natuurlijk niet ondenkbaar dat de kartels de tactieken van IS zouden overnemen en bommen aan drones zouden gaan plakken. “We verwachtten dit al een tijd,” vertelde Bunker aan Motherboard.

Maar de implicaties zijn grimmig. Stel je voor dat kartels elkaar en de politie gaan opblazen door quadcopters vol explosieven naar mensen hun hoofd te slingeren. IS deed het al: de organisatie heeft dit soort drones al gebruikt om het Syrische en het Iraakse leger en de anti-IS-coalitie van de VS te bestoken.

IS heeft in Irak en Syrië fabrieken opgezet om mortierbommen – kleine artilleriemunitie – dusdanig om te bouwen dat ze op drones passen. In februari, tijdens de hevige gevechten in de Iraakse stad Mosul, waren de drones van IS “het grootste probleem” voor coalitietroepen, vertelde Kapitein Ali, een Iraakse legerofficier aan het oorlogsblog War Is Boring.

De kartels gebruiken daarentegen geen mortiergranten, maar zogenoemde “aardappelbommen” – zelfgemaakte explosieven zo groot als een handgranaat. Daarmee blazen ze elkaar en de politie op. Bunker vertelt dat de explosieven die samen met de drone werden gevonden dezelfde DIY-kwaliteiten hebben als de reguliere aardappelbommen.

Ook het gebruik van drones zelf is de kartels niet vreemd. Ze gebruiken al jaren onbemande luchtvoertuigjes om drugs te smokkelen. Vanaf daar is het natuurlijk een kleine stap om er een bom in te stoppen en die op te blazen. “Het is niet verrassend dat de kartels wapens van drones hebben gemaakt,” vertelde Peter W. Singer, auteur van Wired for War .

Maar is IS de enige schuldige? Kunnen we ook nog vingers naar andere snode partijen wijzen? Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de kartels geïnspireerd zijn door Amazon en z’n bezorgdrones. “Amazon en de Islamitische Staat hebben al laten zien dat kleine drones een hele efficiënte manier is om een kleine lading ergens te krijgen,” zei Nick, een voormalig officier in het Britse leger en onafhankelijke drone-expert. “Of die lading je nieuwe boek is of een paar honderd gram explosieven, dat mag de afzender zelf beslissen.”

Maar we moeten (nog) niet in paniek raken, zeggen Waters en andere experts. Drugskartels waren al gevaarlijk genoeg voordat ze ontploffende drones hadden. Vliegende aardappelbommen geven ze alleen wat meer mogelijkheden. “Ze waren al tot de tanden bewapend, dus ik zie dit meer als een nieuw gereedschap in hun wapenkist, en niet als iets dat het hele spel volledig omgooit,” zei Waters.

Volgens Singer hoef je niet speciaal bang te zijn voor drones. We hebben het per slot van rekening over kartels die machinegeweren, autobommen, machetes, kettingzagen, stukken glas, touw, en zwaarden gebruiken.