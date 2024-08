Waarom Ajax een fitnesscoach in dienst heeft voor e-sporters

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Dani Hagebeuk werkt zich in het zweet in de fitnessruimte van sportpark De Toekomst. Hij rent, squat en zwaait met gewichten boven zijn hoofd. Misschien wel aardig om te vermelden: Dani is een van de e-sporter van Ajax. Hij speelt belangrijke FIFA-potjes namens de Amsterdammers.

Naast Dani staat de 25-jarige Mahdi Nasrallah. Hij doet oefeningen voor en geeft de hele tijd tips. Sinds december is hij parttime in dienst bij Ajax als personal coach van de e-sporters. Hij moet ervoor zorgen dat ze fitter worden en daardoor ook beter presteren tijdens grote toernooien. We vroegen Mahdi waarom het zo belangrijk is dat jongens die vooral stilzitten voor hun werk, toch fit voor de dag komen.

VICE Sports: Ha Mahdi, waarom hebben e-sporters een personal coach nodig?

Mahdi Nasrallah: Beweging is voor iedereen belangrijk. Bovendien zitten de jongens veel stil tijdens het gamen en is hun houding vaak niet goed. Dat proberen we met oefeningen te verbeteren. Het idee is dat ze sterker worden en uiteindelijk ook zelfverzekerder. Hierdoor hebben ze een betere uitstraling op een groot toernooi en kunnen ze ook grote prestaties leveren.

Is er een verband tussen sporten en beter gamen?

Ik heb dat zelf in elk geval wel zo ervaren. Ik was zelf ook een fanatieke gamer. Ik heb met Call of Duty serieuze gamebattles gespeeld. Toen ik veel ging fitnessen, merkte ik dat ik meer uit mezelf kon halen, vooral qua focus. Dat kon ik vertalen naar het gamen. Als je fit bent, kun je je concentratie langer vasthouden en zo je tegenstander makkelijker verslaan.

Maar fanatiek sporten en gamen liggen toch mijlenver uit elkaar?

Haha, dat denken veel mensen. Vaak gaan mensen er automatisch van uit dat ik fitnesstrainer ben bij het eerste elftal van Ajax. “Dus jij traint jongens als Frenkie de Jong,” hoor ik vaak. Dan leg ik uit dat ik de jongens train die FIFA spelen. “Oh, die train je dan om beter te worden in het spel.” Nee, dat ook niet. Ik probeer ervoor te zorgen dat die jongens een gezondere levensstijl krijgen. Ik merkte zelf hoe belangrijk het is om door te sporten even weg te zijn van het gamen. Die gasten trainen veel om beter te worden in FIFA, maar het is ook belangrijk dat ze tussendoor even naar buiten gaan. Heel even het kopje leeg maken en daarna weer met een frisse geest aan de slag om bijvoorbeeld de tips van hun FIFA-coach te kunnen uitvoeren.

Is een sportieve uitstraling van de e-sporters ook commercieel belangrijk voor Ajax?

Ja, dat ook. Van gamers bestaat vaak het idee dat ze in een donkere kamer zitten, chips eten en energiedrank drinken. Dat beeld willen we veranderen door te laten zien dat ze ook serieus met hun gezondheid bezig zijn. Die jongens hebben een voorbeeldfunctie en hun volgers zullen ook zien hoe belangrijk het is om te bewegen. Bij bedrijven zal dit ook het stereotype van gamers veranderen, waardoor ze eerder een samenwerking aangaan. Over twee tot drie jaar is het heel normaal dat e-sporters, net als topsporters, druk bezig zijn met beweging.

Wat doen de e-sporters momenteel om fit te worden?

We werken nu op een manier dat de jongens heel veel voor zichzelf trainen. Op woensdagavond ben ik wel altijd op De Toekomst om te trainen met de e-sporters van Ajax. Verder hebben we wekelijks een team call met de e-sporters en hun teammanager. Eventueel sluiten de FIFA-coach en mensen van het managementbureau ook aan. De e-sporters van Ajax zitten over de hele wereld. Dani zit in Nederland, Bob van Uden zit soms in Japan, Tore in Brazilië en Joey Calabro in Amerika. We bespreken hoe de oefeningen zijn gegaan en of er vorderingen zijn gemaakt. Uiteindelijk moet het normaal worden dat ze dagelijks een kleine work-out doen. Hun werkdag bestaat uit FIFA spelen, dus ze kunnen er best een keertje tussenuit om te gaan trainen.

Hoe controleer je of ze in hun vrije tijd wel echt gaan trainen?

Ze hebben allemaal een smartphone, dus ze sturen foto’s en video’s als ze bezig zijn. We gaan ook beginnen met Skype-calls waarbij ze allemaal hun webcam aanzetten en iedereen thuis lekker aan de slag gaat. Ik doe kort voor hoe het moet, houd de tijd bij en moedig ze aan. Als we op deze manier gaan werken, motiveren ze elkaar ook. Dan ziet de een dat de ander al klaar is, en geven ze vanzelf gas bij.

Hoe is Ajax eigenlijk bij jou terechtgekomen?

Ik werkte al als personal trainer en samen met een vriend organiseerde ik gaming-evenementen. Daarnaast hield ik me voor mijn studie SPECO bezig met ontwikkelingen in e-sports. Ik raakte bij een e-sports-evenement aan de praat met Jim Lehmann van het e-sportskantoor ECV, dat ook het management van Dani Hagebeuk doet. Ik vertelde wat ik zoal deed. Toen Ajax later bij ECV aangaf dat ze een personal coach zochten met affiniteit met e-sports, wisten ze nog wel iemand. Het bleek de perfecte match te zijn en rond kerst ben ik officieel begonnen. Om kennis te maken met de jongens zijn we op trainingskamp geweest naar Florida.

Wat hebben jullie daar gedaan?

We trainden elke ochtend. In het begin was het vooral kijken wat de jongens in petto hadden. Dani en Joey waren er ook om zich te kwalificeren voor het WK voor clubteams, dus daar moest ik rekening mee houden. Toen ik zelf begon met fitnessen, vond ik het altijd lekker om ‘s avonds een potje te gamen. In het begin kon ik soms niet eens meer mijn muis vasthouden van de spierpijn. Dus als de jongens belangrijke potjes moesten spelen, gingen we met hun onderlichaam aan de slag; een stukje hardlopen of stretchen. Als ze een paar dagen niet hoefden te gamen, werkten we aan het bovenlichaam.

Kun je ergens aan zien dat de e-sporters beter zijn gaan presteren sinds jouw komst?

We zijn nog niet zo lang bezig, dus we kijken vooral naar kleine vooruitgangen. In Florida hebben de jongens elke dag samen getraind, waardoor hun onderlinge band is versterkt. Daardoor hebben Joey en Dani samen op de eWorld Cup bijvoorbeeld iets beter samen kunnen spelen. Ik denk dat de jongens op de langere termijn gaan merken dat bepaalde dingen bij het gamen beter gaan. Dus stel deze vraag me nog maar een keer als ik iets langer in dienst ben.

Heb je een andere aanpak bij e-sporters dan bij topsporters?

Zeker. Ik heb in Tilburg een tijdje getraind met Lucas Andersen, die destijds door Ajax werd verhuurd aan Willem II. Zo’n jongen is van jongs af aan bezig met sport en zijn lichaam. Dan begin ik met een grotere en zwaardere training. Bij een e-sporter werk ik meer stapsgewijs. Het duurt langer voordat ze inzien dat ze er profijt van hebben. Bij stretchoefeningen merk ik dat e-sporters minder flexibel zijn dan topsporters. Als ze hun benen gestrekt houden, komen ze met hun handen minder dicht bij de grond.

Is het lastiger om e-sporters te motiveren?

Ik denk dat die jongens onbewust wel gemotiveerd zijn, maar dat ze iemand nodig hebben die ze helpt. Ik ga gesprekken met ze aan, waardoor ik er bijvoorbeeld achter kwam dat Dani vroeger graag voetbalde. Hij was ermee gestopt omdat hij in het weekend veel moest gamen. “Probeer het dan zo te plannen dat je op zondagmiddag lekker kunt voetballen,” zei ik tegen hem. Ik hoorde later dat hij dat ook is gaan doen. Als we dat gesprek niet hadden gehad, was dat misschien wel niet gebeurd.

Heb je ook specifieke oefeningen waar ze bij het gamen wat aan hebben? Duimoefeningen, om maar eens wat te noemen.

Nee, maar ik hou er wel rekening mee dat ze zonder hun handen niet kunnen werken. Een goede warming-up is daarom extra belangrijk. Niet dat we uit voorzichtigheid alleen maar licht trainen – ze moeten wel uitgedaagd worden.

Bemoei je je ook met wat ze eten?

Nou, het is niet zo dat ik ze precies vertel hoeveel gram ze van alles mogen. Het moet een levensstijl worden. Als iemand het lekker vindt om een hamburger te eten, dan kan dat gewoon. In de groepsapp geven ze per dag aan wat ze hebben gegeten en gedronken. Vanuit daar geef ik tips waar ze op kunnen letten. Het is leuk om te zien dat ze er ook echt mee bezig zijn. Eten ze overdag toch ineens twee stuks fruit of groente bij het avondeten.

Is het uiteindelijk de bedoeling dat e-sporters compleet afgetraind worden?

Haha, nee, het is belangrijk dat de jongens zelf aangeven wat ze willen bereiken. Het is altijd mooi om vooruitgang te zien. Als ze een normaal, fit lichaam willen, gaan we meer cardio doen en oefeningen met veel herhaling. Maar als iemand zegt dat-ie breder wil worden, passen we het schema daarop aan. Voor nu is het vooral belangrijk dat de jongens snappen waarom ze met beweging en voeding bezig zijn.

Kun jij hier in de toekomst een fulltime baan van maken?

Ik sluit het niet uit. Het is niet te geloven hoe hard het gaat met e-sports. Bedrijven stappen in, stadions zitten vol met toeschouwers. Tien jaar geleden werden er online toernooitjes gehouden waarbij je misschien een keer duizend euro kon winnen. Nu is het vrij normaal als ze 10.000 pakken. Het is dan ook logisch dat e-sports steeds serieuzer wordt aangepakt. Ik krijg uit het wereldje ook veel positieve reacties op mijn werk bij Ajax. Het gaat zeker gebeuren dat andere clubs ook een personal coach voor hun e-sporters in dienst nemen. De vraag is alleen wanneer.

