Akelige sieraden waardoor je dubbel ziet

Je hebt jezelf vast al eens afgevraagd hoe het zou zijn om meer dan twee oren of tien vingers te hebben. De Duitse sieradenmaker en nagelspecialist Nadja Buttendorf heeft daar nu een antwoord op. Zij maakte de EARring en FINGERring uit siliconen zodat ze precies zouden lijken op die lichaamsdelen die ze eigenlijk zouden moeten versieren.

De vreemde accessoires van Buttendorf zien er op het eerste zicht misschien uit als iets dat je in een feestwinkel koopt, maar er zit wel degelijk een gedachte achter. Buttendorf vertelt aan The Creators Project dat ze met haar werk “de vraag stelt of we met een ander lichaam ook anders naar de wereld zouden kijken? Hoe zou het zijn om vier oren te hebben? Zouden we misschien op een andere manier luisteren, en ook meer kunnen horen?”

Buttendorf is zelf lid van de organisatie Cyborgs eV, en is in grote mate geïnteresseerd in de mogelijkheden voor het verbeteren van het menselijk lichaam. Met haar FINGERring en EARring, draagt ze nu op een grappige en onschuldige manier bij aan die discussie.

Zoals gezegd maakte ze gebruik van silicone bij het maken van de sieraden. “Silicone is het beste materiaal om de mensenhuid mee na te bootsen,” vertelt ze aan The Creators Project. “Ik vond toen een manier om de oren van vrienden en mijn eigen vinger te kopiëren. Het was heel raar om replica’s van lichaamsdelen van anderen in mijn studio te hebben liggen. Er is trouwens helemaal geen 3D-printer gebruikt tijdens het hele proces.”

In een serie korte, grappige video’s laat Buttendorf zien hoe de FINGERring van pas kan komen in het dagelijks leven. Op haar website zie je meer van haar vreemde, maar veelal amusante juwelen.