Hoe je meer dan vier miljoen euro jat van een zangeres en er bijna mee weg komt

Wanneer je verantwoordelijk bent voor miljoenen euro’s, is het belangrijk om altijd op je hoede te zijn. Wat er gebeurde met bewaker Greg Counsell is een goed voorbeeld van waarom dat zo is. In 1983 bewaakte hij een gelddepot in Oost-Londen. Hij werkte de vroege shift toen hij werd verrast door een groep gewapende overvallers. Ze hadden het depot uitvoerig bestudeerd, en het was ook nog eens de maandag van Pasen. Er was dus nog niemand behalve Greg aanwezig. Nadat de dieven vier werknemers die net aankwamen voor hun werk gijzelden, gingen ze er vandoor met een buit van bijna zeven miljoen euro (omgerekend meer dan dertig miljoen euro vandaag de dag).

Dit incident werd veroorzaakt door één foutje: Counsell lette even niet op terwijl hij van de ene naar de andere controlekamer liep, en toen hij de deuren ontgrendelde glipten de dieven binnen. Vervolgens was het geld weg.

Dit alles leidt naar Alanis Morissette, die net als Greg Counsell even niet oplette en zo van miljoenen werd beroofd. Dit nieuws werd afgelopen januari bekend toen haar manager Jonathan Schwartz toegaf dat hij van januari 2010 tot januari 2014 meer dan vier miljoen euro van haar rekening jatte. Volgens de Associated Press werd de 48-jarige manager ”aangeklaagd voor fraude in verband met het overmaken van het geld en het opgeven van valse belastinggegevens”. Deze week moet Schwartz voor de rechter verschijnen voor deze aantijgingen. Hij heeft schuldig gepleit als onderdeel van een deal met justitie, maar daar komen we later nog op terug.

Ten eerste: geld lijkt opvallend vaak te verdwijnen. Je hebt waarschijnlijk weleens je bankrekening bekeken om vervolgens niet meer te weten waar die honderden euro’s opeens zijn gebleven (waarschijnlijk in de kroeg). Misschien heb je weleens geprobeerd je maandelijkse budget op papier te zetten, om de volgende maand een verfrommeld papiertje tegen te komen in de wasmand.

Dit was niet het geval bij Alanis Morissette. De zangeres gaf haar geld niet roekeloos uit. Tenminste, niet meer dan normaal is. De persoon die Alanis het meeste zou moeten vertrouwen, diegene die verantwoordelijk was voor haar geld, haar belastingen en haar investeringen, heeft toegeven dat hij haar op zo’n naaiende manier heeft misleid dat het bijna bewonderingswaardig is. Schwartz jatte het geld van Morissette en plaatste het in de boekhouding als persoonlijke uitgaven, zoals bleek in een civiele rechtszaak die Morissette in mei 2016 aanspande.