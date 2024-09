Albanese dancehall is real

Poeh. Week twee van deze monsterlijke onderneming om elke week een track uit een ander land te posten, en het wordt al meteen lastig. Albanië is zogezegd geen enorme bron van hele vette elektronische muziek (of ik kan gewoon slecht googlen, laten we het daar op houden). Sure, qua volksmuziek gaan ze lekker, maar dat is niet helemaal ons ding (oké, deze is wel echt sick). Maar! Wat zien we hier? Albanië blijkt erg goed te zijn als het aankomt op dancehall. Wie had dat gedacht. Bovendien is Albanese dancehall ziek populair (74 miljoen plays voor een land met drie miljoen inwoners?!). In de comments lees je dat mensen uit Thailand hier lekker op gaan, en zelfs iemand uit Jamaica die zegt van Albanese muziek te houden. Ik snap dat wel: het is heel leuk om dancehall te horen met Albanese lyrics. Ik vond een hele playlist vol Albanese dancehall en dancepop. De eerste track in de lijst is van de zangeres Ruensa Haxhiaj (aka Enca) en heeft de hiervoor genoemde 74 miljoen plays.

Best lekker, toch? Zet deze track een keer aan op een feestje, en iedereen zal zich afvragen hoe je in godsnaam aan deze muziek komt.