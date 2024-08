Alberto Nol stopt z’n ziel en zaligheid in elke hap eten die hij maakt

Door het hele land zijn er chefs die zich elke dag weer uit de naad werken om de allerbeste versie van hun gerechten te serveren. Chefs die geen genoegen nemen met middelmatigheid, maar continu bezig zijn om hun signature dish te perfectioneren – of dat nou een eendenlever is bij een sterrenrestaurant, of een broodje pom bij een tentje om de hoek.

Net als Asahi Super Dry. Het populaire biermerk uit Japan gelooft dat het belangrijk is om altijd jezelf te blijven verbeteren. Daarbij is het niet het einddoel, maar juist de route ernaartoe wat telt. In Japan noemen ze dat ‘kaizen’ en is het een filosofie. Zoals de chefs die eindeloos sleutelen aan hun signature dish, zijn de brouwmeesters van Asahi Super Dry altijd op zoek naar perfectie.

In de serie ‘Chef’s Signature’ ontmoeten we chefs die de kaizenfilosofie in de praktijk brengen, en altijd bezig zijn om de beste versie van hun gerechten op tafel te zetten. Gerechten die laten zien waar ze voor staan, en die je net als Asahi Super Dry moet proeven om te begrijpen.

In de eerste aflevering ontmoeten we de zingende chef Alberto Nol, die oorspronkelijk uit Mexico komt en nu twee restaurants heeft in Den Haag. Bij Ruiseñor en Queru serveert hij zogenaamde “Mexican emotional cuisine,” waarbij hij gerechten samenstelt op basis van emoties. Alberto drukt hiermee niet alleen zijn eigen stempel op de Mexicaanse keuken, maar vertelt met elk gerecht ook een persoonlijk verhaal. Hij maakt voor ons zijn nieuwste gerecht: La Ciénaga, een eigenzinnig gerecht met Mexicaanse pepers, cactus en paling dat het verhaal vertelt van die keer dat zijn vader bijna verdronk in het moeras.

Bekijk de video hierboven.