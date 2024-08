Een positief visioen: wat als de energietransitie wel lukt?

Vier jaar geleden vroeg ik me af waarom klimaatverandering geen onderdeel was van onze verhalen. In tegenstelling tot nu, had nog bijna niemand het erover. “Global warming is een te langzaam fenomeen om de aandacht van het maatschappelijke debat te vangen,” schreef ik. “De enige manier om het toch aan te kaarten is misschien wel door fictie.”

Ik had ongelijk, want waardoor het debat in Nederland uiteindelijk pas écht maatschappelijk werd, was de energierekening. Fictie had er uiteindelijk weinig mee te maken, maar het kan ons wel helpen een weg uit het klimaatprobleem te visualiseren. Een weg waar mensen enthousiast van worden, in plaats van alleen maar bang.

Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), het nieuwe democratische congreslid van de Verenigde Staten, presenteerde gisteren een visioen op een wereld waarin de energietransitie is gelukt. Vanuit deze nabije toekomst kijken we terug op een succesvolle strijd om onze planeet te redden. Hoe ziet die wereld eruit?

Samen met de kunstenaar Crabapple heeft ze een video van zeven minuten lang gemaakt, waarin ze een positief verhaal vertelt. Het is bedoeld om mensen enthousiast te krijgen voor de toekomst, en niet alleen maar bang. Haar politieke tegenstanders noemen dit visioen een “groene droom”, maar wel eentje die door veel wetenschappers als haalbaar wordt gezien. Ik zal over de inhoud van deze video niet te veel zeggen. Wel over de context waarin het verschijnt. In de VS woedt op dit moment een enorme discussie over the Green New Deal (GND).

De GND is een resolutie die eerder dit jaar door AOC en Ed Markey – een veteraan politicus van de Democratische Partij – werd gepresenteerd. Daarin zijn doelen opgenomen voor een duurzame en eerlijkere wereld. De ruwe plannen schetsen een route zodat de grootste economie ter wereld voor het jaar 2050 voor honderd procent CO2-neutraal wordt. Politieke tegenstanders – zowel republikeinen als democraten – noemen het plan “onhaalbaar”, maar ondertussen blijft het plan geweldig populair onder de Amerikaanse bevolking.

Peilingdata voor de GND van Data For Progress.

Wat dat aantoont is dat mensen niet alleen maar willen horen dat het klimaat naar de kloten gaat. De GND is een poging een weg laat zien naar een betere toekomst. En met deze video hopen de makers te laten zien dat de toekomst iets is om voor te vechten.

