SpaceXXX: waarom mensen toch zo graag met aliens willen palen

De links, afbeeldingen en video’s in dit artikel kunnen NSFW zijn.

Op Pornhub staat twee en een halve minuut durende compilatie van elke sexy shot van Sigourney Weaver in de film Alien. Maar dit filmpje is nog maar het softcore topje van een hardcore alien-seksijsberg.

Er zijn zoveel soorten Alien-porno als dat er sterren zijn: soms is het van dat tentakelwerk, andere keren gaat het om ontvoeringsfantasieën. Allerlei apparaten die ingebracht worden zijn sowieso vrij goed vertegenwoordigd in dit pornogenre. Er gaan natuurlijk al heel lang verhalen rond over ontvoeringen door buitenaardse wezens, en daarbij worden vaak ook buitenaardse apparaten anaal ingebracht bij mensen. Dit alien-cliché ontstond in 1961 toen Barney en Betty Hill, een stel uit New Hampshire, beweerde dat ze waren meegenomen door een ruimteschip. Later vertelde Barney onder hypnose dat hij zich herinnerde dat zijn ontvoerders een cilinder in zijn anus stopten en een spermamonster afnamen.

Het wonderlijke universum vol seks met buitenaardse wezens wordt ook wel ‘exofilie’ genoemd – oftewel het verlangen om intieme relaties te hebben met niet-menselijke levensvormen. Ik stelde een hier aantal vragen over aan Supervert, een schrijver en expert op het gebied van erotica. Hij heeft meerdere boeken geschreven over exofilie – een woord dat hij claimt zelf te hebben bedacht voor zijn boek Extraterrestrial Sex Fetish.

Extraterrestrial Sex Fetish kreeg toen het in de vroege jaren 90 uitkwam een boel mensen lekker aan het praten over hun diepgewortelde verlangens naar buitenaardse geslachtsdelen. “Zodra het uitkwam begon het idee een beetje een eigen leven te leiden,” vertelt Supervert me in een e-mail. “Mensen met fantasieën over buitenaardse wezens namen contact met me op. Exofilie werd opgenomen in het lexicon van seksuele pathologieën. Het maakte overduidelijk een hoop los waarvan we nog niet wisten dat het bestond.”

In porno dienen aliens als een handige variabele: een factor x die altijd blijft bestaan, zelfs wanneer je alle andere levensvormen op aarde uitgespeeld hebt. Exofilie heeft te maken met dit verlangen naar nieuwigheid, vertelt Supervert.

Op gratis pornosites zijn behoorlijk wat exofilie-filmpjes vol aliens te vinden. Sommige video’s zijn redelijk simpel: een mens heeft vrijwillig seks heeft met een alien. Andere filmpjes zitten weer vol dwang en ontvoeringen, en dan zijn er ook nog dingen als tentakels, bezwangering met alien-eieren en ‘face-hugging’ – maar daar later meer over.

Fans hebben bergen CGI en 2D-geanimeerde alien-porno gemaakt, waarvan het grootste gedeelte natuurlijk van twijfelachtige kwaliteit is. Maar dat betekent niet dat er ook heel veel mooi werk is gemaakt over alien-seks. Exofilie heeft ook als muze gediend voor veel graphic-novels(zie bijvoorbeeld hier Phil Foglio’s XXXenophile-collectie). Natuurlijk zijn ook een boel erotische schrijvers geïnspireerd door palende ruimtemannetjes; ik kan je de bundel Alien Sex zeker aanraden.

Ook in de mainstream zijn genoeg films te vinden waarin alien-seks een rol speelt. De daad zelf wordt alleen bijna nooit expliciet in beeld gebracht. In Barbarella bijvoorbeeld waarin Jane Fonda zich een weg naar veiligheid neukt op een verre planeet of My Stepmother is an Alien met Kim Basinger als een buitenaardse detective die undercover op aarde. Allebei zijn het klassiekers.

Veel tentakelporno, wat op zichzelf al een gigantische fetisjcategorie is, valt ook onder de noemer alien-porno. Het kan alleen soms nogal lastig zijn om te bepalen of het om aliens of zeewezens gaat. (Als die theorieën over de buitenaardse oorsprong van octopussen waar zijn, zou dat alles wel een stuk makkelijker maken.)

In essentie gaat alien-porno gewoon over palen met een buitenaards wezen. Deze performance van Kristal Summers en een anonieme acteur met een goedkoop masker uit de feestwinkel is wellicht het meest minimalistische voorbeeld wat ik kon vinden. Summer wordt vastgebonden en vervolgens uitgewoond door de meest stereotype alien die je je voor kunt stellen.

Maar er hoeft niet per se iemand anders bij te zijn om intergalactische fantasieën te botvieren. Fetisjmodel Reiinapop heeft bijvoorbeeld een solofilmpje met ruimtethema, ‘Alien Sex Bath’, voor liefhebbers die graag een intergalactische schoonheid een bad willen zien nemen.

En dan zijn er ook nog de ovipositor-liefhebbers. Een ovipositor, of legboor, is een buisvorming orgaan dat door insecten en sommige vissen gebruikt word om eitjes mee te leggen. Mensen die hier opgewonden van worden, gebruiken een holle dildo met een opening aan beide uiteinden om eieren van oplosbare gel in een lichaamsopening naar keuze te ‘leggen’. Maren Hill demonstreert het hier als de “gewillige gastvrouw” in een video waarin ze ontvoerd en bezwangerd wordt.

“Veel mensen fantaseren maar al te graag over hoe een buitenaards wezen eieren in ze legt,” vertelde LoneWolf, de eigenaar van Primal Hardware en de bedenker van de officiële Ovipositor, in augustus aan VICE. “Het kan wel wat intimiderend of onprettig overkomen op mensen die geen fantasieën hebben over al dan niet vrijwillig bezwangerd te worden door aliens. Door seksueel genot te vinden in iets wat zo ver van het menselijke afstaat, vervagen de grenzen van onze eigen menselijkheid en voor sommigen is dat al genoeg om geil te worden.”

Net als een tentakel- en eitjesfetisj zijn ook ‘face huggers’ een aparte, uitgebreide pornocategorie. Hoe dit genre – waarbij een buitenaards wezen zich aan het gezicht van (meestal) een vrouw vastklemt en haar in haar mond neukt – ontstaan is, is me niet helemaal duidelijk. Maar ik kan er alleen maar van uitgaan dat mensen het geil werden als iemand in Alien door zo’n wezen werd aangevallen.

Op YouTube is ook aardig wat alien-porno vinden. In de aliens-met-een-mens-categorie is er bijvoorbeeld ‘E.T. 2’ van youtuber FilthyFrank. Dit filmpje gaat over wat er zou gebeuren als E.T. terug zou komen op aarde met maar één doel: keihard feesten. Net als bij Lego-porno is het soms moeilijk om te onderscheiden of het om serieus werk van echte fetisjisten gaat of dat het een parodie is. In dit geval gaat het hoogstwaarschijnlijk om het tweede. Alhoewel, het filmpje van de seksscène is al meer dan een miljoen keer bekeken op YouTube, dus wie zal het zeggen.

Dit spreekt in ieder geval allemaal boekdelen over hetgeen wat verlangen vaak gemeen heeft: het is begeerte naar het onbekende.

“Wat is er nou onbereikbaarder dan buitenaardse wezens? Om naar ze te verlangen moet je al wat aparter opstellen,” zegt Supervert. “In plaats van zijn verlangen te projecteren op een individu, wat mogelijk frustratie en pijn kan veroorzaken, doet de exofiel dit op een wezen dat hoogstwaarschijnlijk niet bestaat. Hij erkent het gebrek in de kern van zijn verlangen, maar geeft het wel een gezicht of een dozijn armen als een Hindoegodheid. Het kan droomachtig klinken, met tegengestelde niveaus van bewustzijn en fantasievolle vervormingen, dus we weten precies wat Freud erover gezegd zou hebben: wensvervulling.”

