All-you-can-eat-restaurant sluit deuren omdat gasten te veel aten

Als je de mogelijkheid hebt om onbeperkt te eten, is het een universeel erkende waarheid dat je dat doet totdat je buik barst. Op het moment dat je door de poorten van een all-you-can-eat-hemel wandelt, tellen de normale portiegroottes en voedselcombinaties niet meer. Je begint met pannenkoeken met eend. Als hoofdgerecht een lasagna. Daarna een roerbakgerecht met curry ernaast als tweede hoofdgerecht. Twee pizzapunten. Nee, drie pizzapunten. Nog een hapje eend? Als je eenmaal aan het afrekenen bent, heb je het gevoel dat je eigenhandig je maag uit je lichaam wil slopen, maar dat is allemaal onderdeel van de ervaring.

De gasten van Jiamener, een all-you-can-eat-restaurant in China, hebben bovenstaande vaardigheden zo goed onder de knie gekregen dat de tent na elf dagen moest sluiten. Volgens ABC News ging het restaurant in de stad Chengdu failliet, nadat hun gasten het aanbod om onbeperkt te eten hadden uitgebuit.

Gasten konden bij Jiamener voor ongeveer 20 euro een lidmaatschap afsluiten, waarmee ze een maand onbeperkt konden eten. Maar er stond geen foto op het pasje, dus natuurlijk deelden veel mensen hun pasje met familie en vrienden. Elke dag kwamen er wel 500 mensen eten en stond er lang voor openingstijd al een rij voor de deur.

De eigenaren dachten dat ze het verlies dat ze maakten door, ehm, hun eten voor gratis weg te geven, konden terugverdienen door te hopen dat gasten regelmatig terug zouden keren. Het lijkt erop dat dat niet zo’n goed idee was, want na de kleine twee weken stond het restaurant al 85.000 euro in de min.

“Het onbeschaafde gedrag van de gasten was een secundair probleem – het grootste probleem was ons slechte management,” zei mede-eigenaar Su Jie tegen Chengdu Economic Daily.

