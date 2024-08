Als we aanslagen met auto’s willen stoppen, moeten steden helemaal anders

Een jaar geleden schreef ik over architecten die scholen en kantoren ontwerpen die mensen moeten beschermen tegen schietpartijen. Na de aanslagen in New York van vorige week dinsdag, waarbij een man met een vrachtwagen acht mensen doodde en veel anderen verwondde, ging ik weer terug naar deze experts met meer vragen.

Aanslagen met voertuigen lijken een steeds populairdere manier te worden om snel veel verwoesting aan te richten. Dat hebben we inmiddels gezien in Stockholm, Nice, Londen en Barcelona. Gelukkig blijken er middelen te zijn die tegen zulke aanslagen kunnen helpen. Dit weekend vindt de marathon van New York plaats. De politie heeft de beveiliging al zwaar opgeschroefd, waardoor het een reële mogelijkheid is dat de stad in een onneembare vesting verandert en er op massale schaal gesurveilleerd wordt.

“Er zijn zeker bepaalde infrastructurele benaderingen die onmisbaar zijn om het probleem van geweld met voertuigen te lijf te gaan. Veel steden, waaronder New York, zijn daarover in gesprek,” zei voorzitter van 100 Resilient Cities, Michael Berkowitz. Deze organisatie werkt mee aan het verbeteren van de infrastructuur in stadscentra.

Gabe Klein, de coauteur van Start-Up City, zei dat er een paar maatregelen zijn die kunnen helpen. Allereerst kunnen stedelijk ontwikkelaars voertuigen gewoon helemaal weren uit gebieden met veel voetgangers. Het plaatsen van op afstand bestuurbare palen in de weg kan auto’s en voetgangers ook gescheiden houden, zei hij, en als er politie of een ambulance door moet, kunnen deze palen in de grond zakken zodat ze erdoor kunnen.

In Zweden, waar een vergelijkbare aanval in april aan vijf mensen het leven kostte, hebben stedelijk ontwikkelaars meer barrières zoals blokken en stenen versperringen geplaatst. De Zweedse minister van Infrastructuur zegt nu ook dat steden als Stockholm misschien geofencing gaan gebruiken om bepaalde delen van de stad in de gaten te houden, virtuele versperringen die werken met GPS.

En die versperringen hoeven helemaal niet zo opvallend te zijn. Zoals ik eerder al schreef, kunnen tuinen, vijvers en bruggen voor natuurlijke versperringen zorgen, naast dat ze een rustige plek voor mensen zijn.

“Vrachtwagens en SUV’s zijn in een wapenwedloop van omvang en gewicht verwikkeld geweest om de passagiers te beschermen.”

Maar het is niet alleen belangrijk om een gevaarlijk voertuig tegen te houden. Klein zei dat de auto’s zelf ook opnieuw moeten worden gereguleerd en onder de loep worden genomen. Steden zouden wat hem betreft alleen geautomatiseerde, langzame en lichte elektrische voertuigen in hun centrum moeten toelaten. Grotere vrachtwagens voor het bezorgen van spullen zouden alleen ’s avonds en ’s nachts de stad in mogen, zoals sommige steden in Europa dat nu al doen.

“Voertuigen zijn vaak te groot voor steden,” zei Klein. “Vrachtwagens en SUV’s zijn in een wapenwedloop van omvang en gewicht verwikkeld geweest om de passagiers te beschermen.”

Maar iedereen die ik sprak, was het erover eens dat stedelijke ontwikkeling dit soort aanslagen niet helemaal kunnen voorkomen. En steden zo bouwen dat ze een verdedigingsbolwerk worden, kan er ook voor zorgen dat ze verstikkend aanvoelen, omdat ze mensen te veel herinneren aan de mogelijkheid van een aanslag. En dan zijn er ook nog zorgen dat technologische oplossingen als geofencing en sensoren voor nieuwe vormen van massasurveillance zullen zorgen.

“Geen enkele infrastructuur gaat er ooit in slagen om een gek tegen te houden die zoveel mogelijk slachtoffers wil maken, tenzij we de manier waarop straten werken drastisch gaan veranderen,” zei Klein, “En dat zou waarschijnlijk een ontzettend negatieve invloed hebben op onze kwaliteit van leven.”

Het is ook belangrijk om op te merken dat de aanslag in New York plaatsvond op een fietspad dat goed beveiligd was. Er waren geen fysieke afscheidingen tussen de weg en het fietspad in dat gedeelte van Manhattan, toch was het nog steeds een weg die gemaakt was voor fietsers en voetgangers. Het was dus niet een van de vele wegen waar fietsen tussen het verkeer door moeten omdat er geen fietspaden zijn.

Het is niet aan stedelijk ontwikkelaars en ontwerpers om ons te beschermen tegen terroristische aanslagen, maar het is duidelijk dat veel elementen van hoe we onze publieke ruimte ontwerpen aan onze veiligheid kunnen bijdragen. Een stad die ontworpen is om veerkracht in plaats van angst in de hand te werken, werkt altijd in ons voordeel.

“Wat we eerder deze week in New York zagen was de kracht van de sociale veerkracht,” zei Berkowitz. “De autoriteiten reageerden snel en bewaarden de orde. Uren later waren duizenden mensen in New York Halloween aan het vieren op nog geen kilometer van de plek van de aanslag.”