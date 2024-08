Alle denderende festivalverhalen van deze zomer vind je verzameld op één plek

De komende zomermaanden ga jij jezelf waarschijnlijk dansend, sjokkend en brullend terugvinden op de festivalvelden. En op de momenten dat je even niet aan het festivallen bent, kun je alsnog alles zien, lezen en horen over festivals, want VICE knalt dit jaar weer vol gas het festivalseizoen in. En alles is verzameld op één plek, te weten: het internet! En wel op festivals.vice.com.

In het kort is dit wat we gaan doen, festivalwise. Allereerst is onze papieren Festival Guide uit, en alle artikelen daaruit vind je ook online. Daarnaast gaan we naar de leukste Nederlandse festivals om fotoseries, verslagen en video’s te maken. Voor onze videoserie Festival Legends doen onder andere Jody Bernal en Theo Wesselo hun sterkste festivalverhaal uit de doeken. En we publiceren een flinke rits video’s en artikelen over veiliger drugsgebruik, allemaal onder de naam De Bijsluiter, een campagne die we samen met Unity hebben opgezet.

Allemaal lekker surfen naar festivals.vice.com dus, jongens! En maak er wat van deze zomer.