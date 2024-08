Alle dingen die ik had willen weten voordat ik begon met investeren

Vorig jaar maart besloot ik eens gek te doen en een bescheiden bedrag in aandelen te investeren. Ik was niet de enige.

Aangezien de rentetarieven zo laag zijn en de economie zo naar de filistijnen is, verbaast het me dat de aandelenmarkt niet al lang geïmplodeerd is – zeker als je bedenkt hoeveel jonge mensen er ineens aan het investeren zijn geslagen. Volgens Britse polls zijn drie op de vier jonge mensen van plan om in de toekomst aandelen te kopen, en gratis investeringsplatforms als Robinhood en eToro hebben in 2020 records verbroken. Ook in Nederland is deze trend zichtbaar.

Dat gaat nogal in tegen de misvatting dat de aandelenmarkt een geheim clubje is waar je alleen toegang toe krijgt als je duizenden euro’s op je bankrekening hebt staan. Toen de beurskoers van de Amerikaanse winkelketen GameStop eerder dit jaar door het dak ging vanwege een actie van Reddit-gebruikers, was dat niet alleen een overwinning voor mensen die hier een lekker zakcentje aan verdienden; het liet ook zien hoe laagdrempelig de aandelenbeurs eigenlijk is, zolang je maar een beetje voorzichtig doet.

Had ik maanden van tevoren research gedaan toen ik begon met investeren? Welnee. Maar dat had ik eigenlijk wel moeten doen, als ik erop terugkijk, want het was af en toe wel peentjes zweten.

Mocht jij overwegen om ergens in te investeren, en je niet tegen dezelfde steen willen stoten als ik, dan heb ik hier een lijstje van dingen voor je die ikzelf dolgraag had willen weten voordat ik mezelf in de aandelenbeurs stortte.

Je gaat waarschijnlijk klauwen met geld kwijtraken en daar word je heel verdrietig van

Het is 1 uur ’s middags, 9 november 2020. Ik loop driftig rondjes in mijn tuin, en af en toe rol ik een sjekkie met mijn trillende vingers. Dat gaat zo ongeveer een uurtje door. Ik zie dat mijn buurman me in de gaten houdt van achter zijn raam. Hij kijkt bezorgd uit zijn ogen.

Voor veel mensen was dit een heugelijke dag, omdat toen bekend werd dat het coronavaccin van Pfizer voor 90 procent effectief was, maar voor mij was dit nieuws tegelijkertijd best wel ruk, want drie keer raden wie zijn volledige portfolio had gebaseerd op fabrikanten van coronatestkits? IK!!!!! En de algehele consensus was destijds – geheel begrijpelijk – dat al die testkits een stuk minder nodig zullen zijn als er vaccins aankomen.

Dat brengt me meteen op het volgende punt:

Investeer in verschillende dingen!

Spreid je kansen – dus investeer niet alleen in verschillende partijen, maar vooral ook in partijen die verschillende dingen doen. Anders ben je namelijk in één keer de sigaar, zoals ik met mijn coronatestkits. Als het bedrijf waarin je investeert goed of slecht in het nieuws komt, is dat altijd een handige indicatie waar het heen gaat. Is er een schandaal rondom fast fashion? Slecht nieuws voor de H&M. Elon Musk die een jointje opsteekt terwijl hij in een podcast wordt geïnterviewd? Erg jammer voor Tesla.

Je hoeft niet steenrijk te zijn om te investeren

Als ik dit eerder had geweten, was ik waarschijnlijk ook veel eerder begonnen. Ik begon met 700 euro, maar een stel vrienden deden het in eerste instantie met een paar tientjes. Op sommige plekken kun je ook gewoon een deel van een aandeel kopen, waardoor je in Tesla kan investeren zonder meteen honderden euro’s kwijt te zijn. Of in bitcoin, zonder dat je gelijk 32.000 euro lichter bent.

Doe je huiswerk

Veel beginnende investeerders zeggen dat ze het bedrijf waarin ze investeren “gewoon leuk” vinden, terwijl ze er eigenlijk niets over weten – in ieder geval niet op financieel gebied. Maar inlezen is wel degelijk belangrijk. Websites als London Stock Exchange of Hargreaves Lansdown kunnen je daar goed bij helpen.

Daarnaast is het een goed idee om in bedrijven te investeren die zich bezighouden met iets waar jij ook enigszins verstand van hebt. Als je een beetje logisch nadenkt en het nieuws volgt, kun je makkelijker inschatten welke kant het opgaat. Als elektrische auto’s bijvoorbeeld populairder worden, hebben we waarschijnlijk ook meer oplaadstations nodig – dus welke bedrijven maken die dingen? En nu Joe Biden president is geworden, zou dat ook misschien wel iets kunnen betekenen voor Amerikaanse wiet en groene energiebedrijven. HINT HINT.

Vergeet niet dat je belasting moet betalen

Ja, je moet belasting betalen over de winst die je maakt op investeringen. En het is buitengewoon spijtig als je dat pas beseft wanneer de blauwe brief op je deurmat ligt.

Ga niet meteen alles verkopen als je verlies maakt

Ga niet uit blinde paniek veertig sjekkies roken terwijl je door de tuin loopt te ijsberen als je investeringen een keer een klap krijgen – en verkoop ze ook niet meteen allemaal. De aandelenmarkt kent ups en downs, en zo nu en dan zit je nu eenmaal in een down. Zelf heb ik een keer aandelen gekocht die 146 euro per stuk waard waren, en verkocht toen ze nog maar 118 euro waard waren. Nu ligt de waarde op 279 euro en haat ik mezelf.

Over jezelf haten gesproken:

Je haat jezelf aan de lopende band en hebt de hele tijd spijt van al je beslissingen

Stel je voor: je doet wat research, ziet aandelen waar je in zou kunnen investeren, vergeet dat vervolgens en een paar maanden later is de waarde enorm gestegen en walg je van jezelf. Dit gebeurt dus constant.

Toen ik merkte dat de waarde van bitcoin langzaam aan het stijgen was, dacht ik: wie zijn hierbij gebaat? Bedrijven die bitcoin minen. Zoals Riot Blockchain, waar ik voor een euro een aandeel van kon krijgen, en de waarde ligt nu op 24 euro. Als ik er een beetje in geïnvesteerd had, zou ik nu dus best wat geld hebben verdiend. Maar dat heb ik dus niet gedaan. Dom!

Niet meteen kopen als de waarde stijgt

Dit is het allerbelangrijkste advies, omdat het me het meeste geld heeft gekost. Als je ziet dat een bepaald aandeel heel snel aan het stijgen is – laten we zeggen: 20 à 30 procent binnen 24 uur – is het slim om daar niet meteen als een idioot op te springen, zoals ik dat wel heb gedaan. Je denkt misschien dat het blijft stijgen, maar de kans is groot dat het de volgende dag juist weer omlaag gaat, omdat investeerders hun aandelen hebben verkocht om winst te maken. GameStop ging in een paar weken van 50 naar 400 dollar, maar de mensen die tijdens de hype inkochten staan nu nog steeds op verlies – ondanks dat het alweer 282 dollar waard is op het moment van schrijven.

Nog een paar belangrijke dingen om in je achterhoofd te houden

Als je wilt gaan investeren, zorg er dan voor dat je geen geld uitgeeft dat je eigenlijk niet uit kán geven. En probeer verder de onvermijdelijke ups en downs van de aandelenmarkt te herkennen – de ene keer raak je wat kwijt, de andere keer verdien je weer. Als er überhaupt een sleutel tot winst bestaat, is dat een hoop geduld, de wilskracht om niet om de vijf minuten naar je telefoon te krijgen en een flinke dosis lef.

