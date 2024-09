Alle dingen die je kan doen op Couleur Café naast de ballen uit je broek dansen

Op 30 juni barst Couleur Café weer los en is het drie dagen lang party in de Belgische hoofdstad. Het festival wordt dit jaar op een nieuwe locatie gehouden naast het Atomium, en heeft een puikbeste line-up voor je in petto. Onder andere Lianne La Havas, Lil’ Dicky, Flatbush Zombies, Roméo Elvis en Princess Nokia zijn present, en je kan er uiteraard de ballen uit je broek dansen.

Maar af en toe heb je gewoon genoeg van al het gedans en allerhande voetenwerk bij het podium, en is het noodzakelijk om even iets anders te doen — bijvoorbeeld uitpuffen in een torenhoge hangmat, of een stel vlammende kunstwerken bekijken. Nou, dat is boffen geblazen, want Couleur Café heeft niet alleen een rits razende optredens voor je op het programma staan, maar er zijn ook een hoop andere dingen die je kan doen op het terrein. Hierbij een greep uit talloze dingen die je kan doen:

Yoga in een tempel

Je lijf zal na een avond feesten ongetwijfeld voelen als een gedoofd vuurtje, maar je kan je kloppende kater snel genoeg uitzwaaien tijdens een yogasessietje in de Namastétempel. Een Child Pose hier, een Downward Dog daar, en het is alsof je nog nooit méér zin hebt gehad om met gestrekt been het festivalgedruis in te vliegen.

Percussietent

Na al dat gedans en geloop is het genieten geblazen als je eindelijk je billen in een stoel kan zetten. En nou zou het al helemaal uitstekend zijn als je dan ook nog eens een percussie tussen je benen hebt hangen, waar je lekker op kan trommelen.

Tatoeages waar je geen spijt van krijgt

Een tatoeage nemen als je toeterzat bent is meestal een ontzettend slecht idee, maar hier zul je niet zo snel spijt krijgen. Als op de derde festivaldag je wallen ongeveer tot je oksels reiken, kan je naar Coultattoos gaan om potje schmink op je festivalbakkes (en die gitzwarte wallen van je) te laten smeren.

Sovjetkaraoke in een geheime bar

Ik weet niet zo goed wat ik me hierbij moet voorstellen — luidkeels de Internationale brullen in een tent? — maar dit klinkt als iets wat je nooit, nooit meer gaat vergeten.

Hangen in een hangmat

Er hangen heel veel hangmatten heel hoog in de bomen op Couleur Café! En dat is een geruststellende gedachte, want stel dat je baalt omdat je favoriete artiest tegenviel, dan kun je lekker in je eentje gaan zitten balen in een hangmat — heel, heel hoog tussen de bladeren. Maar het is natuurlijk ook gewoon heerlijk om er in te gaan liggen met een pilsje en een goed humeur.

Eten

Eten! Dat moet ook gebeuren! Couleur Café staat bekend om het fantastische eten dat ze serveren van over de hele wereld. En er zijn meer dan veertig (!) restaurants waar je een flinke bodem kan leggen voordat de dansbroek wordt aangetrokken. Om het allemaal nog mooier te maken: je kan kiezen uit biologisch, lokaal, vegetarisch en vegan, voor een zeer schappelijk prijsje.

Kermis

Stel je voor, je staat vooraan bij een optreden en je hebt opeens godsgruwelijk veel zin om een spelletje te spelen. Dat kan. En dat is leuk, want met spellen zoals ‘Pee Straight’, waarbij je met behulp van een waterpistool tegen een dartbord aan mag plassen, ga je vast en zeker veel plezier beleven. En je kan ook nog eens een t-shirt of sweater winnen.

Couleur Café wordt van 30 juni tot 2 juli gehouden in Brussel, en een kaartje voor drie dagen kost slechts 79 euro. Koop je ticket hier.