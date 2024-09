Alle gestoorde dingen die ik meemaakte als cateraar op bruiloften

In Restaurantontboezemingen lees je over dingen die achter de deuren van restaurantkeukens en bars afspelen. Smakelijke verhalen die je als bezoeker van je favoriete eet- en drinkplekken normaal gesproken niet krijgt voorgeschoteld, worden op deze plek door koks en horecapersoneel gedeeld. Voor deze aflevering spreken we de eigenaar van een cateringbedrijf dat het eten op huwelijken in heel Groot Brittannië verzorgt.

Bij een huwelijk wil iedereen een leuke tijd hebben. Het maakt niet uit of je een oma of neef bent. Ik denk dat het weinige eten, vele drinken, en omringd zijn door familie en vrienden zorgt voor een explosieve sfeer. Ik heb in prachtige vijfsterrenhotels gewerkt, restaurants met Michelinsterren en ook in wat meer bescheiden restaurants. Dus ik ken beide kanten van de culinaire industrie. Je zou misschien verwachten dat de wat goedkopere huwelijken vaker uit de hand lopen, maar het gebeurt net zo vaak op de wat chiquere aangelegenheden.

Ik heb een bruidegom een keer gesnapt toen hij coke aan het snuiven was op de wc. Toen hij naar het altaar liep, kreeg hij een bloedneus. Je vindt drugs op elk type bruiloft.

We werkten een keer op een huwelijk in een gigantisch huis op het platteland. Het bruidspaar waren een bekende modefotograaf en een model. Zij was vanaf het begin af aan echt al een nachtmerrie, maar gelukkig konden we rustig alles klaarzetten. De ceremonie was in een tent in de tuin en er waren allemaal popsterren en it-girls.

Het was een normale middag, niks geks aan de hand tot vlak na het diner. Het begon te broeien en de bruidegom gooide er open bloot twee pillen in vlak voor hij zijn speech moest houden. Toen begon de nacht pas echt. Popsterren kwamen de keuken binnen en boden het personeel coke aan. Er lag overal ketamine. Nadat het eten op was deden we de bar tot drie uur ’s nachts. Op een gegeven moment kwam The Chain van Fleetwood Mac en alles leek in slowmotion te bewegen. Overal zag je bekende mensen en waar je ook keek was wel iets uit de hand aan het lopen. Alles wat je je maar kunt voorstellen en erger.

De volgende dag gingen we terug om schoon te maken. Er waren nog een paar mensen wakker die helemaal naar de klote waren. De barman vond een meisjes bewusteloos in een achterkamertje. Toen hij haar wakker probeerde te maken, ging ze meteen weer op zoek naar ketamine.

We waren er echt totaal niet op voorbereid, maar gelukkig was iedereen zo beleefd om zich pas na het eten te gaan misdragen.

Op een ander huwelijk kwam iedereen zo ontzettend doorgesnoven van de ceremonie. We hadden drie gangen gemaakt voor honderd mensen, en alle gangen kwamen onaangeroerd terug. Een andere keer hadden we een veganistisch een glutenvrij banket gemaakt en op een gegeven moment begon iedereen weg te sluipen om iets anders te eten. Een van de getuigen begon ook nog de moeder van de bruid te betasten. De bruidegom gaf een verschrikkelijk slechte speech en vroeg de bruid te dans, maar dat wilde ze niet. Het bruidspaar kreeg daarna enorme ruzie midden op straat. Ik ben er voor 99 procent zeker van dat ze nu gescheiden zijn.

We vragen altijd van te voren een lijst met dieetwensen en we krijgen allerlei vreemde en gestoorde eisen. Een vrouw had besloten dat ze niks wilde van ons menu en gaf ons een kort maar krachtig lijstje met wat ze wel lustte. Ze wilde alleen maar kipnuggets en frietjes. De bruidegom wilde niks anders dan vissticks, friet en boontjes als hoofdgerecht. Er was ook een keer een bruid die alleen maar kaas en crackers wilde. Dus kreeg ze drie gangen met kaas en crackers.

Je ziet van alles op huwelijken. Een bruid die zo lam was dat ze niet eens in staat was om de eerste dans te doen. Of een bruid die flikflaks deed terwijl ze geen ondergoed aan had. En dan was er die moeder van de bruidegom die in een enorm strak jurkje kwam opdagen. Toen ze ging zitten scheurde haar jurk in tweeën en iedereen kon zien dat ze geen ondergoed aan had. De rest van de ceremonie moest ze haar mans jasje aan en een jurkje wat we snel in elkaar hadden geknutseld van een tafelkleed.

We betrappen ook altijd neukende mensen. Bruidsmeisjes, vaders, moeders, neven, nichten – iedereen doet het.

Op een andere bruiloft lieten ze duiven vrij tijdens de ceremonie. En toen ze wegvlogen werd een van de duiven aangevallen door een havik. Overal dwarrelden veren. Het zag er gruwelijk uit, maar het was ook hilarisch.

Een keer zag ik dat een oud omaatje een cadeau mee had dat ze de hele tijd naast haar tafel liet staan. Ik vroeg haar of ik haar cadeau bij de andere cadeaus mocht zetten. Ze zei nee. Toen ik beter keek was het een doos wijn die ze had ingepakt als een cadeau. Er hing een klein kraantje uit waarmee ze de hele tijd haar glas bijvulde.

Als je naar andere mensen kijkt vraag je je wel eens af, “Ziet iedereen er altijd zo idioot uit als we lams zijn?” Het antwoord is altijd ja. Maar het hoort er bij als mensen feest vieren. Dat heb ik liever dan dat iedereen nuchter is en er een grafstemming hangt. Laten we niet liegen, iedereen is wel eens ver heen geweest. Misschien niet zo ver dat je een enkel breekt terwijl je flikflaks doet op de dansvloer zonder ondergoed aan – maar ieder z’n eigen ding.

Het is fantastisch aan huwelijken dat ze altijd anders zijn. Ieder bruidspaar is anders en je ziet geen twee keer hetzelfde. We hebben een vreemde baan, maar je komt altijd fantastische mensen tegen. Mensen weten we hoe ze een mooie tijd moeten hebben en wij zijn er om ze daarbij te helpen.