Deze kassamedewerkers zijn al jullie bizarre flirtpogingen beu

Met kleffe handpalmen sta je naast de loopband te wachten tot het jouw beurt is, terwijl je alvast wat vluchtig oogcontact probeert te maken met de kassamedewerker. Je ging speciaal in deze rij staan omdat zij haar haar altijd zo leuk draagt, of hij zulke lange wimpers heeft en fijne grapjes maakt. Wanneer je je bonuskaart overhandigt, vuur je een soepele oneliner af op de nietsvermoedende medewerker, hij is eruit voordat je het weet: ‘Is je leuke glimlach ook in de bonus? Want anders zou ik die ook wel mee naar huis willen nemen. Ha..haha…hah…’

Als je net zo’n boodschapper bent als ik, heb je totaal geen weet van het bestaan van dit fenomeen: supermarktsjans. De meeste klanten gooien gedachteloos hun boodschappen op de band, terwijl ze met hun hoofd al in de pannen zitten. Maar dat sommigen hun supermarktbezoek verheffen tot een waar flirtfestijn, bewijzen onderstaande verhalen.

MUNCHIES sprak met zes kassamedewerkers over de meest afgezaagde pick-up lines, handen die gelikt worden en misselijkmakende grapjes over Unox-rookworsten.

Danielle (27) werkt 9 jaar in de supermarkt, momenteel als teamleider kassa

Alle foto’s door Fleur Groenen

“Er is altijd wel één persoon per werkdienst die met mij flirt, maar het lijkt wel alsof ik precies alle griezels krijg. Vooral nu het lekker weer wordt, lijkt het alsof ze als kakkerlakken onder de stenen vandaan komen. Maar hoewel het soms mega irritant is, zou ik bijna beledigd zijn als er niet geflirt wordt eigenlijk. Ik zou me serieus afvragen of ik er niet goed uit zou zien. Het is dubbel: het is irritant maar het kwetst je ego als het niet gebeurt.

Het meest bizarre was toen een jongen mijn hand ging likken. Hij stond al bij de counter en vroeg om mijn nummer, waarop ik nee antwoordde. Toen hij vervolgens vroeg of ik hem dan op z’n minst een hand wilde geven, gaf hij een hele lange lik. Hij zei dat hij wilde kijken of ik net zo lekker smaakte als ik eruitzag. Het was walgelijk.

Ook was er eens een gozer die vroeg waar de Unox-rookworsten lagen. Toen mijn collega met hem mee wilde lopen, zei hij dat hij liever had dat ik meeliep zodat hij ‘zijn rookworst in mij kon stoppen’… Toen ik met walging weigerde vroeg hij of hij geen pluspunten kreeg voor de originaliteit van zijn opmerking. Eh, nee. Later heeft hij zijn excuses aangeboden en gevraagd of ik met hem uiteten wilde. No way.

Ik ben één keer wel uitgeweest met een klant. Een gespierde Australiër kwam een simkaart halen en ik bood aan deze voor hem te installeren. Ik zei heel fout: “I will slide it in for you.” Vervolgens heb ik sneaky mijn nummer in zijn telefoon gezet en gezegd dat hij me moest bellen na werktijd. En gelukkig deed hij dat, want hij was echt heel sexy.”

Nadine (21) werkt 5,5 jaar in de supermarkt, momenteel als teamleider kassa

“Kassasjans is echt een ding in supermarkten. Het komt zelden voor dat er tijdens mijn dienst niet geflirt wordt. Ik sta vaak achter de informatiebalie en als ik me dan omdraai om sigaretten te pakken, maken mannen regelmatig seksistische opmerkingen over mijn billen.

Overigens is er weinig variatie in het type complimenten. Alle mannen zeggen altijd hetzelfde zoals: ‘wat heb je een leuke lach of mooie ogen’. En wat ik echt nooit meer wil horen? ‘Wat doet zo’n leuk meisje als jij achter de kassa?’ Die opmerking slaat echt alle planken mis. Ik denk dan: ga jij mijn huur betalen, vriend?

Ik had een keer een man van een jaar of veertig – ik was toen zelf zestien – die mij via Facebook een berichtje stuurde dat hij het gevoel had dat er iets tussen ons was en dat hij elke nacht over mij droomde. Terwijl ik die vent nog nooit van mijn leven had gezien. Hoe eng is dat? Toen hij de volgende dag aan de informatiebalie stond, heb ik snel mijn teamleider erbij gehaald en hij heeft de man in kwestie verzocht te vertrekken. Ik heb expres alleen mijn voornaam op mijn naambordje, maar toch weten ze me te vinden op Facebook – sommige klanten doen echt zieke moeite.

Laatst moest ik openen en toen kwamen er twee leuke jongens door uit een feestje die op mijn nummer vroegen. Toen ik dat niet wilde geven, lieten ze twee koffiebekers met hun telefoonnummers achter. Ik heb een vriend dus er is geen vervolg gekomen, maar ik vond het wel leuk geprobeerd.

Ik weet niet of bepaalde klanten opzettelijk aan mijn kassa komen; ik heb zelf niet het idee dat de bij mij de rijen van hier tot Tokio staan hoor.” Haar collega valt haar lachend bij: “Ehh, mijn kassa is soms helemaal leeg, terwijl die van jou helemaal volstaat.”

Giannio (16) is sinds 1 jaar vakkenvuller en kassamedewerker

“Het merendeel van de tijd ben ik vakkenvuller, dus heb ik veel vrijheid om met klanten een praatje te maken. Daar maak ik dan ook graag gebruik van. Er zijn vaak groepjes meiden die een paar keer terugkomen om te flirten. Ze denken dat ik ze niet zie, maar ik zie ze altijd. Dan komt een van die meiden naar me toe om te vragen waar iets randoms ligt om vervolgens snel mijn Snapchat te vragen. Ik geef het weleens, als ze knap zijn dan.

Eén meisje kwam een keer bij me afrekenen toen er een zegelactie was. Ze was zo knap dat ik haar een heel boekje vol gegeven heb. Maar wel in ruil voor haar Snapchat. Ik besef me nu dat ik haar nooit meer gesproken heb, zonde eigenlijk want ze was echt heel leuk. Ik word waarschijnlijk ontslagen als mijn baas dit hoort, maar toch zou ik het zo nog een keer doen.”

Lashauna (20) werkt sinds 2 jaar als kassamedewerker

“De supermarkt waar ik werk ligt naast een studentenvereniging. Aan het einde van de zomer hebben ze ontgroeningsweken, waarin de nieuwe studenten in pak vaak in de winkel rondhangen. Vaak zijn het hele knappe mannen, maar jammer genoeg stinken ze wel omdat ze al drie weken niet gedoucht hebben. Eén keer kwam er zo’n groepje binnen en vroeg naar mijn naam, waarop ze heel hard dat liedje van ‘Rosanne’ aan mijn kassa begonnen te zingen, maar dan dus met mijn naam. Heel gênant.

Wat ik echt niet meer kan horen? Als ik vraag of een klant de bon mee wilt, dat ze dan antwoorden: ‘Ja, maar alleen als je je nummer erop schrijft.’ Of: ‘Ik hoef de bon niet mee naar huis, ik wil jou mee.’ Really? Verzin iets nieuws… Als ik iemand wel leuk vind, geef ik weleens extra zegels, maar soms denk ik ook wel dat mensen alleen aardig zijn omdat ze extra zegels willen.”

Amira (19) is sinds 3 maanden werkzaam als kassamedewerker

“Elke dag dat ik werk, wordt er wel geflirt of om mijn Snapchat gevraagd. Ik vind het wel leuk hoor, als je een rotdag hebt, is het wel een opkikker. Niet alleen mannen geven complimenten trouwens; laatst had ik een dame geholpen met de scan en go en zij zei: ‘Ik moet het gewoon zeggen, je bent de enige caissière die er altijd leuk uitziet’. Ik had haar nog nooit gezien maar vond het zo lief.

Toch zou ik niet zo snel mijn nummer geven of op date gaan met een klant. Dat komt voornamelijk omdat ik transgender ben en geen zin heb om die hele bullshit weer uit te moeten leggen. Het komt voor dat mannen dan alsnog afhaken of er iets van negativiteit ontstaat. Ik zou het vreselijk vinden als de vrienden van zo’n jongen mij dan daarom komen opzoeken op werk ofzo. Daarom houd ik privé toch liever gescheiden.

Toch ben ik oprecht dankbaar voor elk compliment. Ik ben door mijn verleden nog steeds vaak onzeker en daarom is het nóg fijner om complimenten te krijgen. Als ik het niet leuk vind, geef ik het wel aan. En wie weet, als een keer een écht leuke jongen vraagt of ik na werk mee ga wat drinken, zou ik het misschien wel overwegen. Waarom niet?”

Selcuk (20) is sinds anderhalf jaar werkzaam als kassamedewerker

“Elke dienst wordt er sowieso geflirt. Vaak bestaat het uit oogcontact of maken mannen een babbeltje over wanneer ik weer uitga naar een bepaalde club. Ook staan er weleens klanten tijdens het afrekenen uitdagend op hun lip te bijten. Ik reageer altijd beleefd en doe soms weleens mee. Het lijkt overigens af en toe wel alsof alle gays bij mij in de rij komen staan.

Vaak zeggen klanten ook dat ze buiten wachten tot ik klaar ben met werken, maar gelukkig doen ze dat niet. Het meest bizarre wat ik meemaakte? Dat een klant via Facebook Messenger uit het niets naaktfoto’s stuurde waarop echt álles zichtbaar was. Hij vroeg of ik seks met hem wilde en stuurde zijn locatie. Ik heb natuurlijk niet gereageerd, maar het ongemakkelijke is dat deze vent nog bijna dagelijks boodschappen komt doen. Heel awkward.”